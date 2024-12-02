«Чебоксарские Ястребы» завершили год реваншем

Баскетбольная команда «Чебоксарские Ястребы» ушла на новогодние каникулы в Высшей лиге чемпионата России, сыграв два выездных матча с подмосковной командой «ЦСП-Химки». Ход первой встречи для игроков клуба из столицы Чувашии явно не задался, в результате гости потерпели поражение со счетом 76:93. Однако в повторной встрече «ястребы» взяли реванш, победив «химчан» — 89:76. Следующие игры «Чебоксарских Ястребов» пройдут 13-14 января против уфимского «Динамо». На каникулы наша команда ушла, занимая шестое место в турнирной таблице.