«Буханка» снова встанет в строй

Чувашское транспортное управление восстановило машину для участников спецоперации. Как рассказал телеграм-канал контракт21.рф, обновленный УАЗ — «фронтовик» со стажем, не раз использовался в бою. Ему требовался серьезный ремонт: не работали двигатель и тормоза. Сотрудники ЧТУ в свободное от работы время заменили поршневую группу, коробку передач, сцепление, навели порядок внутри салона. И вот машина снова готова продолжить боевой путь. В ближайшее время ее отправят к нашим землякам — на передовую.

Напомним, восстановленные машины в зону СВО отправляют также члены Общественной палаты республики и представители Духовного управления мусульман. Кстати, на днях помощникам пришел видеопривет с благодарностью от наших бойцов.