Основные задачи выполнены. Впереди новые проекты и предпраздничные хлопоты

Важен вклад каждого в развитие республики

Удалось ли республике достичь в этом году запланированного? Все ли инициативные проекты выполнены в муниципальных округах и что интересного ждет жителей Чувашии в предстоящие новогодние праздники? Об этом говорили вчера на еженедельной правительственной планерке.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что на прошлой неделе в Москве состоялось заседание Государственного Совета РФ под председательством Президента страны Владимира Путина. На нем были подведены итоги Года семьи, обозначены новые задачи, направленные на ее поддержку, в связи с чем руководитель республики попросил региональные министерства труда, спорта, образования, здравоохранения и другие ведомства проанализировать поручения, данные главой государства.

«Наша задача — обеспечить сопровождение семей в различных жизненных ситуациях, чтобы поддержать и укрепить их. Также необходимо работать с подрастающим поколением в школах и детсадах — пропагандировать семейные ценности, основанные на наших национальных устоях и традициях народов страны», — сказал Олег Николаев. Стоит также проверить, насколько вовлечены в эту деятельность общественные организации, уточнил он.

Среди главных событий этой недели он выделил совместное заседание Высшего экономического совета и Общественного совета республики, намеченное на ближайшую среду. На нем представят Комплексную программу социально-экономического развития региона на предстоящие шесть лет. «Это важный документ, над которым мы с вами трудились весь год. Проделана солидная аналитическая работа. Приоритетные направления станут локомотивами в реализации большого массива задач», — отметил Глава Чувашии.

ПОРУЧЕНИЕ.

На основе сделанного подготовиться к посланию 2025 года, амбициозно подойти к определению планов, чтобы достичь реальных и ощутимых результатов.

Как сообщил заместитель Председателя Кабинета министров Чувашии — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов, комплексный план по реализации Послания Главы республики Госсовету на 2024 год выполнен на 78%. Его 16 направлений охватили важнейшие сферы жизни. Из 164 намеченных мероприятий 128 осуществлены, остальные — в процессе исполнения.

Большое внимание правительство республики уделило социальной сфере. Многодетным семьям предоставлена возможность получать сертификат взамен земельного участка. К слову, этой мерой воспользовались уже более 600 «ячеек общества». Открылись новые семейные МФЦ в Чебоксарах и Урмарском округе. Запущена разработка цифрового сервиса «Семейный навигатор». Прошло множество мероприятий в поддержку юных талантов, в том числе и сельских ребят. Немало сделано, чтобы дети не только хорошо учились, но и отдыхали. В лагерях «Березка» и «Звездный», как ранее сообщала «СЧ», построены быстровозводимые корпуса.

Среди мер, нацеленных на укрепление института семьи, — обеспечение жильем молодых и многодетных семей, а также помощь детям-сиротам.

В сфере образования продолжилась профориентационная программа УПК-21. Созданы два образовательных производственных кластера в химической и аграрной отраслях. Отремонтированы 11 спортзалов в новочебоксарских школах. Открыты два технопарка «Кванториум». Завершено строительство двух школ в Цивильском и Канашском округах. В процессе — создание учебников по истории родного края, проведение капремонта в шести общеобразовательных организациях и строительство четырех школ.

Преобразилась культурная среда. Заработали новые библиотеки, ряд муниципальных образований получили автоклубы. Многое сделано и для оздоровления жителей республики: открылись стадион «Волга» и республиканский центр единоборств «Керешу». Начато строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в спортшколе олимпийского резерва № 9 по плаванию. Капитально ремонтируется детский стационар Новочебоксарского медцентра.

В лучшую сторону меняются экологическая сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожно-транспортная система. Закуплено 153 современных троллейбуса. Акцент будет сделан на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам.

В сфере АПК реализованы все планы. Так, чтобы создать условия для реализации сельхозпродукции, которую производят местные предприятия, организовано 43 площадки, создано два агрегатора, запущен первый отечественный хлебоуборочный комбайн.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам муниципальных образований и депутатам взять исполнение инициативных проектов следующего года под контроль. До 1 марта обеспечить контрактацию всех объектов, чтобы в срок выполнить все обязательства перед жителями.

В 2024 году по результатам конкурсных отборов муниципалитетам выделены средства на реализацию более 1480 народных инициатив, общая стоимость которых составила 2,4 млрд рублей, доложил вице-премьер Чувашии — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. От восьми проектов на сумму 39,9 млн рублей муниципалитеты отказались — не нашлось подрядчиков. В Мариинско-Посадском округе это строительство сельского клуба, в Моргаушском и Цивильском — ремонт дорог, в Урмарском — бурение колодца, в Шемуршинском — благоустройство сельской территории, в Шумерлинском — обновление пешеходного мостика и создание спортивной площадки.

При этом благодаря программе инициативного бюджетирования создано, отремонтировано и приведено в порядок 565 автодорог, 256 «точек» коммунального хозяйства, 95 мест отдыха, 104 объекта социальной и культурной сферы, 68 детских площадок и многое другое. На сегодня работы завершены по 1452 проектам, это 98,2% от общего количества, сообщил Артамонов.

«Результаты, конечно, радуют. Восемь проектов, от которых муниципалитеты отказались, в общей массе — не так уж много. Но и они для людей значимы. В следующем году намечено выполнить 1555 проектов, на них уже заложено финансирование — 3,3 млрд рублей. Прошу депутатов Госсовета и народных избранников в муниципалитетах с первых дней взять исполнение инициатив наших граждан под свое крыло. Возможно, стоит подключить к этому первичные отделения партии «Единая Россия». Задача каждого жителя — внести свой вклад в достижение общих целей по развитию республики», — обратился Глава региона к парламентариям.

Кстати, в этом году программе инициативного бюджетирования исполняется десять лет, сообщил первый вице-премьер Чувашии — руководитель Минфина Михаил Ноздряков. «Мы сравнивали нашу республику с другими субъектами страны — и по количеству проектов, и по качеству их исполнения. Приятно отметить, что мы среди лидеров», — сказал министр. Большая заслуга в том Министерства сельского хозяйства республики, муниципалитетов. Несмотря на то что в этом году программа прошла серьезное переформатирование (заявки подавались через информсистему «Чувашия онлайн»), число проектов на 2025 год все равно увеличилось. Первый вице-премьер предложил создать ресурсный центр, чтобы координировать народные инициативы. А городам посоветовал брать пример с сельских территорий и активнее использовать возможности бюджетирования. И тут не только депутаты могли бы посодействовать, но и ТОСы, согласился Олег Николаев.

Речь зашла о спортивных успехах представителей республики на всероссийских и международных соревнованиях. В уходящем году спортсмены Чувашии завоевали 2176 медалей различного достоинства. «Высокие результаты наших атлетов — гордость для республики и страны, — сказал Олег Николаев. — Это пример для подражания, который позволяет активно вовлекать жителей республики в спорт».

Отдельного обсуждения потребовала тема предстоящих новогодних торжеств. Руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова анонсировала яркую и насыщенную праздничную программу. Запланировано более 1600 новогодних и рождественских мероприятий — елок, детских утренников, концертов, театрализованных представлений. Будет охвачено более 280 тыс. детей и взрослых. Кстати, по данным Минобразования Чувашии, в нашу республику приехали на зимний отдых 45 ребят из Бердянского округа Запорожской области. Ребята уже ходили в театр, кино, на каток. А вчера побывали на ежегодной елке Главы Чувашии.

По словам руководителя Минэкономразвития Дмитрия Краснова, Чувашию планируют посетить в зимние праздники около 70 тыс. туристов. «Ожидаем, что наиболее притягательными для гостей станут Чебоксары, Чебоксарский, Козловский, Ядринский и Цивильский округа. Сегодня большинство туристов в Чувашию приезжает из Татарстана, Марий Эл и Нижегородской области. Традиционно высок поток из Москвы и Московской области. При этом зимой 94% туристов прибывает в республику автотранспортом», — сообщил вице-премьер.

Заранее стоит позаботиться о безопасности в новогодние каникулы, обратил внимание руководитель региона. А председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов отметил, что только строгое соблюдение правил пожарной безопасности при организации праздничных мероприятий и в быту поможет избежать беды. С 29 декабря по 9 января сотрудники чрезвычайных ведомств будут переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание — к использованию пиротехники.

«Присоединяюсь к призыву главы города Чебоксары Владимира Доброхотова минимизировать тему фейерверков. Это, конечно, красиво, но текущая ситуация обязывает нас быть более сдержанными», — подчеркнул Олег Николаев. И просил соответствующие службы обратить внимание на места продажи пиротехнических изделий — проверить все ли в порядке с качеством продукции, соблюдены ли меры безопасности.