Не губите ёлочку

Профилактическая акция с таким названием проходит в Чувашии.

Всего с начала акции проведено 142 патрулирования. Только в прошедшие выходные, 21–22 декабря, в республике работали десять патрульных групп. Правонарушений, к счастью, они не выявили. В патрулировании участвуют инспекторы КУ «Лесная охрана» Минприроды Чувашии. Также совместно с сотрудниками правоохранительных органов они организуют посты на дорогах, причем не только проверяют граждан на факт правонарушения, но и разъясняют им важность сбережения зеленых насаждений. А еще в субботу всем участникам акции помощник Деда Мороза дарил сладкие подарки за сохранение природы.

Акция «Не губите елочку» продлится до 8 января 2025 года.

Кстати

За нарушение лесного законодательства правонарушителям грозит административный штраф: на граждан — от 3 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб. Незаконная рубка с применением техники может привести к штрафу от 4 до 5 тыс. руб. с конфискацией орудия. При этом уже 2 незаконно срубленных дерева переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности.

Ольга Иванова