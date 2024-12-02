Жительница Новочебоксарска Светлана Хрулева удостоена звания «Мать-героиня»

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото из телеграм-канала Главы Чувашии Олега Николаева

Указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.

У супругов Хрулевых — тринадцать детей. Старшие уже свили свои гнезда, так что Светлана Васильевна с Вячеславом Владимировичем — еще и бабушка с дедушкой. Семь внуков и восемь внучек — в семейном полку прибыло! «Дети — это счастье», — говорят супруги.

С пеленок родители воспитывают в ребятах трудолюбие и самостоятельность. У семьи есть приусадебный участок. В подсобное хозяйство каждый из домочадцев вносит свой вклад. Девочки с мамой летом занимаются садоводством, умеют вести домашнее хозяйство, зимними вечерами любят рукодельничать. А сыновья — надежная подмога главы семейства. Не остались без внимания взрослых и таланты детей — музыка, рисование, судомоделирование. Хрулевы-младшие посещали детскую музыкальную школу, школу искусств Новочебоксарска, не раз становились лауреатами различных конкурсов и олимпиад.

«Такие семьи — настоящая гордость нашей республики, пример для всех нас», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. Он поздравил Светлану Хрулеву с высоким званием и пожелал всему семейству здоровья, тепла, радости и благополучия.

Опубликовано: 11 декабря 2024 г.
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Семья


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