Салют по правилам

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава города Чебоксары Владимир Доброхотов утвердил список площадок для новогодних фейерверков. Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего в столице определено 55 таких мест. Больше всего их в Ленинском районе — 23, в Калининском районе — 14, в Московском — 15. Еще три точки — в Заволжье: площадки
на стадионе «Рубин» в поселке Сосновка и за магазином в поселке Северный, а также дамба в поселке Первомайский. В прошлом году, напомним, запуск салютов в Чебоксарах был разрешен с 87 площадок. В Новочебоксарске таких адресов шесть. Специалисты напоминают, что приобретать пиротехническую продукцию следует только в специализированных магазинах, а перед ее использованием нужно обязательно изучить инструкцию.

Опубликовано: 24 декабря 2024 г.


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