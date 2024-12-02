Рыбаку из Марий Эл помог спастись телефон

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В воскресенье около 17 часов специалисты службы спасения Чувашии эвакуировали со льда Волги 37-летнего рыбака из Марий Эл, провалившегося в полынью недалеко от поселка Сосновки.

Ему удалось самостоятельно выбраться из ледовой ловушки и вызвать помощь. Промокшего, обессиленного, замерзавшего рыбака обнаружила поисковая группа спасателей, выдвинувшаяся к месту ЧП на аэросанях. Розыск облегчило то, что телефон мужчины еще не успел разрядиться, и в темноте включенный фонарик девайса был виден издалека.

Пострадавшего подняли на борт, отогрели и доставили на сушу.

Ольга Нягина
Опубликовано: 23 декабря 2024 г.


Читайте также:

Косулям — веники, лосям — лизунцы, а охотникам — лимит
Последние две недели спасателям регулярно приходится искать грибников
В районе Сосновки спасатели вытащили из воды любителя зимней рыбалки
На Волге в районе Новочебоксарска рыбаков унесло на льдине
В администрации Чебоксар готовят проруби и подсчитывают платные стоянки
В Чувашии спасатели вытащили увязшего в колодце мужчину
Волга пополнилась новыми «жильцами»
Прыжки в воду с риском для жизни

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.