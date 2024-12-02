Рыбаку из Марий Эл помог спастись телефон

В воскресенье около 17 часов специалисты службы спасения Чувашии эвакуировали со льда Волги 37-летнего рыбака из Марий Эл, провалившегося в полынью недалеко от поселка Сосновки.

Ему удалось самостоятельно выбраться из ледовой ловушки и вызвать помощь. Промокшего, обессиленного, замерзавшего рыбака обнаружила поисковая группа спасателей, выдвинувшаяся к месту ЧП на аэросанях. Розыск облегчило то, что телефон мужчины еще не успел разрядиться, и в темноте включенный фонарик девайса был виден издалека.

Пострадавшего подняли на борт, отогрели и доставили на сушу.

Ольга Нягина