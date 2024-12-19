ЭМИР БЕДЕРТДИНОВ,

министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики:

«Благодаря активной поддержке Минприроды Чувашии волонтерских инициатив и проектов создаются условия для формирования бережного отношения к природе и здоровых экологических привычек с раннего детства. Такие занятия на регулярной основе проводятся и нашими сотрудниками, а также специалистами природоохранных организаций, активистами экологических движений. Надо отметить, что проведение экологических мероприятий и экопросвещение — это один из критериев национального экологического рейтинга России. Чувашская Республика уже не первый год входит в десятку лучших и лидирует в Приволжье. Считаем, что все это благодаря слаженной совместной работе всех уровней власти в этом направлении».