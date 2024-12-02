За три дня в Чувашии поймали 54 пьяных за рулем, шесть из них — женщины

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Таковы итоги рейда «Нетрезвый водитель», который с пятницы по воскресенье проводили сотрудники Госавтоинспекции республики. Как напоминают в Госавтоинспекции, отказ от медосвидетельствования автоматически считается признанием вины и влечет те же последствия, что и подтверждение состояния опьянения. Наказание за езду под хмельком — жесткое. Нарушителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
А повторное вождение в нетрезвом виде чревато уже уголовным наказанием — от обязательных и принудительных работ до лишения свободы. Санкции применяются как к самим водителям, так и к тем, кто передал автомобиль в управление выпившему человеку.

Опубликовано: 24 декабря 2024 г.


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