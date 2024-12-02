Благодаря КТ-энтерографии диагнозы будут точнее

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Республиканской клинической больнице Минздрава Чувашии внедрили новый метод исследования — КТ-энтерография. Это компьютерная томография с двойным контрастированием, позволяющая детально оценить состояние кишечника и органов брюшной полости. Исследование проводится на современном компьютерном томографе в консультативно-диагностическом центре и помогает выявить заболевания кишечника, включая воспалительные процессы, полипы и злокачественные новообразования. Для подготовки к внедрению метода врачи прошли стажировку в центре колопроктологии имени А.Н. Рыжих. С момента запуска нового томографа на нем проведено уже более 2000 исследований, что способствует улучшению диагностики и лечению заболеваний.

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 24 декабря 2024 г.


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