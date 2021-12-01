16 декабря в Юго-Западном районе Чебоксар вновь отключат тепло

Ночная закалка от спорткомплекса

Около 20 тысячам жителей юго-западного микрорайона Чебоксар чуть ли не целую ночь пришлось провести с холодными батареями. А причиной тому стало строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Волга»

На 14 декабря подрядчиком была запланирована врезка труб теплопровода объекта в магистральную теплосеть, для чего, естественно, пришлось перекрыть подачу тепла в 12 детских садов, две школы, Городской клинический центр, а также в 70 домов. Холодными оказались батареи в квартирах по улицам Коллективная, Гражданская, Матэ Залка и других .

Как нам сообщили в пресс-службе управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар, врезку намечалось завершить до 16 часов, закончили же в 18. Но как только стали подавать тепло, обнаружилась так называемое «завоздушивание» в магистрали. Почти до полуночи пришлось устранять эту напасть, и лишь после 1 часа следующих суток удалось полностью наладить циркуляцию воды в сети.

При ограничении подачи ресурсов соглашением между снабжающей организацией и эксплуатантами предусмотрены санкции, но данный случай, по мнению специалистов, «не тянет» на привлечение к ответственности. Это же все-таки не авария, допущенная по халатности. Тем не менее, в ПАО «Т Плюс» отмечают, что жители района могут обратиться за перерасчетом платы за отопление и ГВС в расчетные центры.

Между тем

В администрации Чебоксар сообщают, что 16 декабря с 8 часов утра вновь запланированы работы на магистральном трубопроводе. В связи с этим будет временно ограничена подача тепла, а также горячей воды в Юго-западном районе. Глава администрации города Денис Спирин поручил в максимально короткие сроки завершить работы, чтобы это «не оказало влияния на деятельность социальных учреждений и снизило уровень неудобств для жителей».

Отключение произойдет по следующим адресам:

— Беспалова, 1, 2, 2б, 4

— Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92

— Димитрова, 18, 20, 22, 15

— Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14

— Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4

— М.Залка, 2/76, 4, 1, 5/13, 6/12,1а

— Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б

— Северная,3

— Социалистическая,13а, 13/1, 21, 13б, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17, 19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а

— Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а

— Чернышевского, 2, 6, 4/19, 3, 5, 9

— Эльменя, 3, 7

— Энтузиастов, 21, 23, 29, 27, 21, 31, 33, 33а, 31а, 35

— Юго-Западный бульвар, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а, 17, 18, 14, 15, 18а

— Победы, 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7