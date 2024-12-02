Чем Чувашия торгует с заграницей

По темпам роста внешнеторгового оборота и экспорта республика занимает первое место в ПФО, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев на заседании Экспортного совета. По его словам, у региона есть возможности для развития, включая резервы в рамках нацпроектов и поддержку Правительства России.

В результате реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за 2019–2024 годы в республике наблюдается положительный тренд в этом направлении. Как рассказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в 2024 году ожидается рост экспорта на 70% по сравнению с показателем 2019 года. В то же время импорт сократился на 18%. За рубеж поставляется все больше высокотехнологичной продукции — ее доля достигает 46,4%. Республика активно выходит на рынки дальнего зарубежья.

Министр промышленности и энергетики Сергей Лекарев проинформировал, что к 2030 году объем экспорта прогнозируется на уровне 421 млн долларов США с двукратным ростом. Наиболее высокий потенциал в долгосрочной перспективе демонстрирует продукция машиностроительного комплекса и химической промышленности.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов констатировал рост объемов поставляемой за границу продукции, несмотря на коронавирусные ограничения и санкции. Наиболее популярные позиции — кондитерские изделия, мясо птицы, масличные культуры. За рубеж отгружались также картофель, лук-севок, семена вики, отруби, пшеничная мука.

Вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов отметил, что за 11 месяцев пролечено в 1,6 раза больше граждан из других государств, чем в 2020 году. Наибольшей популярностью у иностранных пациентов пользуются травматология и ортопедия, офтальмология, стоматология, хирургия, кардиология, а также акушерство и гинекология. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, положительная динамика наблюдается и в экспорте образовательных услуг. С 2020 года количество иностранных студентов в республике увеличилось в 1,3 раза.

Сергей Соколов