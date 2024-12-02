Культурная программа с учебной тревогой

В столичном ДК «Салют» состоялись контрольно-проверочные пожарные учения, организованные ГУ МЧС России по Чувашии

Поучаствовать в тренировке предложили занимающимся в творческих студиях Дворца культуры пожилым жителям юго-западного района Чебоксар. И они с интересом откликнулись: «Когда еще так потренируешься?! Опыт может пригодиться, мало ли, в жизни всякое случается…» Пенсионеры заняли места в зрительном зале, местные музыканты отлично им подыграли и запустили свои «дым-машины»…

Это была первая подобная тренировка во Дворце культуры после недавнего ремонта. Здесь за короткий срок полностью обновили большой зрительный зал, фойе и гардероб. В соответствии с современными требованиями пожарной безопасности убрали деревянные перекрытия, построили новый металлокаркас. А система автоматического водяного пожаротушения здания Дворца культуры была капитально отремонтирована в прошлом году в рамках программы инициативного бюджетирования.

В большом зале установлены комфортные сиденья, выполнен косметический ремонт стен, потолка, фойе. В зале сохранены гипсовые и добавлены новые акустические панели. В администрации ДК «Салют» обещали на открытии, что «звук будет потрясающий».

И вот звук пожарной сигнализации зазвучал. Охрана ДК набрала 112, сообщила о пожаре в зрительном зале и приступила вместе с сотрудниками «Салюта» к эвакуации. Спустя короткое время с сиренами подлетели машины МЧС, бойцы-огнеборцы слаженно развернули свой штаб тушения и приступили к разведке и поиску пострадавших.

Наблюдать за всем было очень интересно: погасшее освещение, крики о помощи бабушек со средних рядов в темном зале — они вошли в роль не понарошку. Их находят спасатели, надевают специальные костюмы с дыхательными аппаратами для эвакуации и выводят на воздух. На улице около ДК «Салют» — деловая суета: к месту тренировки прибыли врачи на машинах скорой помощи, территорию оцепила полиция. Как только вывели на воздух первых «спасенных» пенсионерок из зрительного зала, как трое их ровесников, спрятавшихся на задних рядах, тоже запросили помощи у газодымозащитного подразделения. И снова действия по отработанному алгоритму — лучи фонарей, спецкостюмы, аккуратный вывод из очага возгорания.

Огнеборцы уже готовы доложить о спасении всех посетителей Дворца культуры, но тут сверху раздается крик о помощи. Это уже сотрудники учреждения, пути эвакуации для которых условно перекрыты стеной огня. Для их «спасения» пришлось задействовать автолестницу. «Хоть и невысоко — третий этаж, но тоже адреналина хватило», — признались позже участники тренировки.

От учений пользу получили все. Сотрудники МЧС проанализируют их ход и результаты, сделают необходимые «оргвыводы». А спасенные из «массовки» — а их, к слову, набралось аж 70 человек — задумчиво переговариваясь, пришли к выводу, что неплохо бы подобные учения в миниатюре проводить в своих квартирах с участием всех домочадцев. И попросили спасателей приезжать к ним на тренировки почаще — не каждое культурное мероприятие сможет так ярко разнообразить будни.