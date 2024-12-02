Прокуратура нашла нарушения в столовых трех чебоксарских школ

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Калининского района города Чебоксары выявила нарушения при организации питания учащихся школ № 35, 41, 55. К примеру, установлено, что складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы неисправными приборами для измерения влажности и температуры воздуха, не во всех случаях отбирается суточная проба от каждой партии приготовленного питания, нарушены условия хранения охлажденного мяса. А на складе сухих пищевых продуктов проверяющие обнаружили тараканов. Возникли вопросы и к массе порций вторых блюд. В адрес АО «Чебоксарский хлебозавод № 2» и школы № 41 внесены представления.
В отношении должностных лиц предприятия, ответственных за организацию питания в проверенных образовательных учреждениях, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Опубликовано: 11 декабря 2024 г.


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