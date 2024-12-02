Прокуратура нашла нарушения в столовых трех чебоксарских школ

Прокуратура Калининского района города Чебоксары выявила нарушения при организации питания учащихся школ № 35, 41, 55. К примеру, установлено, что складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы неисправными приборами для измерения влажности и температуры воздуха, не во всех случаях отбирается суточная проба от каждой партии приготовленного питания, нарушены условия хранения охлажденного мяса. А на складе сухих пищевых продуктов проверяющие обнаружили тараканов. Возникли вопросы и к массе порций вторых блюд. В адрес АО «Чебоксарский хлебозавод № 2» и школы № 41 внесены представления.

В отношении должностных лиц предприятия, ответственных за организацию питания в проверенных образовательных учреждениях, возбуждены дела об административных правонарушениях.