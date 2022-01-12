Новочебоксарскую школу №16 внезапно отправили на дистанционку

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Учащиеся новочебоксарской школы № 16 вчера днем пожаловались на плохое самочувствие. Как сообщает информагентство «Чувашинформ», в больницу обратились восемь детей, одного госпитализировали. С жалобами на недомогание поступило 30 вызовов педиатров на дом к школьникам. Причины инцидента пока неизвестны. Вчера
на месте работали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и Следственного комитета, а здание школы продезинфицировали.

С завтрашнего дня в течение семи дней все ученики школы будут учиться дистанционно. По сообщению медиков, как написал вчера вечером глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов на своей страничке в Инстаграм, здоровью детей ничего не угрожает.

Опубликовано: 12 января 2022 г.


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