Новочебоксарскую школу №16 внезапно отправили на дистанционку

Учащиеся новочебоксарской школы № 16 вчера днем пожаловались на плохое самочувствие. Как сообщает информагентство «Чувашинформ», в больницу обратились восемь детей, одного госпитализировали. С жалобами на недомогание поступило 30 вызовов педиатров на дом к школьникам. Причины инцидента пока неизвестны. Вчера

на месте работали сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и Следственного комитета, а здание школы продезинфицировали.

С завтрашнего дня в течение семи дней все ученики школы будут учиться дистанционно. По сообщению медиков, как написал вчера вечером глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов на своей страничке в Инстаграм, здоровью детей ничего не угрожает.