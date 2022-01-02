Причины инцидента в новочебоксарской школе неизвестны, но ситуация под контролем

Сходили в школу и… разом заболели

Во вторник Чувашия снова попала в новостную ленту федеральных СМИ. Повод очень серьезный. «Более 40 детей отравились в школе в Чувашии» — под таким громким заголовком выдал в эфир новость канал РЕН-ТВ, сославшись на Следственный комитет России. Хотя само ведомство более аккуратно назвало инцидент «массовым заболеванием учащихся» в новочебоксарской школе № 16. Вот и Минздрав Чувашии не спешил с выводами, дав формулировку — «групповая заболеваемость» школьников.

Итак, что было известно на вечер 12 января? Как уже сообщала «Советская Чувашия» в предыдущем номере, во вторник днем учащиеся новочебоксарской школы № 16 стали жаловаться на плохое самочувствие. Восемь детей обратились в больницу, а одного ребенка госпитализировали. Более чем три десятка родителей школьников вызвали педиатров на дом, сообщив о недомогании своих чад. Со слов родителей, у детей была температура, слабость, болел живот. В разных источниках упоминалось также, что в тот день на занятия по разным причинам, в том числе и по болезни, не пришли около 200 учеников.

Оперативно происшествие прокомментировал глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов. Он сообщил, что по приказу директора всю школу отправили на дистант, здоровью детей ничего не угрожает. Причины инцидента выясняются, в школе работают сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора и Следственного комитета.

Как докладывали потом пресс-службы ведомств, специалисты осматривали школьные помещения, опрашивали очевидцев, изучали все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Роспотребнадзора организовали санитарно-эпидемиологическое расследование: брали пробы воды, пищевых продуктов, дезинфицирующих средств и прочего, обследовали и сотрудников пищеблока.

Словом, была организована тщательная проверка. О том, как она проходит, просил докладывать лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Ход и результаты процессуальной проверки поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства», — уведомили в пресс-службе.

К вечеру вторника предварительные данные опубликовал Минздрав Чувашии. На тот момент было зарегистрировано более 40 обращений учащихся 16-й школы в медорганизации. Предварительно у большинства ребят врачи диагностировали острое кишечное заболевание неясной этиологии, у других нашли вирусную инфекцию с кишечным синдромом. Всем обратившимся была оказана своевременная медицинская помощь, заверили в министерстве. В Новочебоксарский медицинский центр выехали первый заместитель руководителя Минздрава Чувашии Алексей Кизилов, профильные специалисты, чтобы совместно провести расследование.

МЕЖДУ ТЕМ По данным «Чувашинформа», после инцидента в Новочебоксарске усилен контроль за столовыми в чебоксарских школах. «Взятый на контроль главой СКР Александром Бастрыкиным инцидент в новочебоксарской школе стал поводом внимательно пройтись по школьному общепиту в столице Чувашии. Такое поручение дал глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Выездные проверки уже начались. Их проводят совместно с санитарными службами. На особый контроль взяты поставщики продукции, внимательно листаются журналы учета скоропортящейся продукции», — сообщает

На личный контроль взяли ситуацию Глава республики Олег Николаев, вице-премьер правительства Чувашии — министр здравоохранения Владимир Степанов. На случай поступления новых пациентов на базе второй городской детской больницы подготовлены резервные койки. Хотелось бы надеяться, что они не понадобятся. По крайней мере на следующий день вышла обнадеживающая информация.

«По состоянию на семь часов утра 13 января 2022 года из 167 учащихся, отсутствующих в школе, за медицинской помощью обратились 47 учащихся новочебоксарской школы № 16», — сообщили в Минздраве. По данным ведомства, детям поставлены предварительные диагнозы: у 35 человек выявлено острое кишечное заболевание, функциональное расстройство желудка отмечено у восьми пациентов, у троих, обратившихся за медпомощью, — ОРВИ. Еще один вызов находился на стадии обслуживания. В больницу госпитализирован один ребенок, чье состояние к утру вчерашнего дня оценивалось как удовлетворительное. Остальным назначено амбулаторное лечение.

Комментировали официальные данные, опубликованные в Инстаграм, и жители республики. «Очень хочется, чтоб обратили внимание на питание наших детей…», «Ребенок толком ничего не ест — невкусно, говорит», «Такая ситуация не только в данной школе…», «Необходимо менять поставщика по питанию…» — писали одни пользователи, другие пока воздерживались от оценок, желая заболевшим ребятам скорейшего выздоровления. Среди них и многодетная мама Лилия Говорова, у которой в той школе учатся сын и дочка в первом и третьем классе. Как и другие школьники, они тоже пожаловались на боли в животе.

«Сдали анализы на кишечную инфекцию, кишечную палочку, энтеровирус, ротавирус. Пока ждем результатов, — рассказала Лилия. — Лично я не считаю, что это пищевое отравление. Сын у меня, например, малоежка, мясо совсем не ест. А кормили их как раз-таки кашей и котлетой. Симптомы у обоих детей были похожие. Сейчас поправляются, но аппетита пока нет. Теперь у нас другая напасть — после старшеньких плохо почувствовала себя и маленькая дочка. Вот и по рассказам некоторых родителей, 12 января их дети стали жаловаться на недомогание, еще не позавтракав и не пообедав. Так что картина пока неясная. Думаю, после того, как получим результаты анализов, все выяснится».

Больше узнать о деталях происшествия из официальных источников вчера так и не удалось. Видимо, пока идет проверка, о выводах, было ли это отравление или дети дружно подхватили вирус, говорить еще рано. В пресс-службе администрации Новочебоксарска наш звонок переадресовали в отдел образования, оттуда перенаправили в городской Центр мониторинга образования.

Нам сообщили, что образовательные учреждения Новочебоксарска обслуживают четыре комбината питания, которые хорошо себя зарекомендовали, и попросили преждевременно не связывать инцидент в 16-й школе именно с питанием. Мы, собственно, и не собирались этого делать, ведь понятно, что причины должны выяснять компетентные органы.

Вспомним случай в марте 2020 года в чебоксарской школе № 50, когда ученики и преподаватели обратились в больницы с симптомами кишечной инфекции. «СЧ» тогда сообщала, что в пищеблоке были зафиксированы нарушения при хранении продуктов. Однако причиной массового заболевания все же стал норовирус, который был обнаружен и у детей, и у работников столовой. Поэтому продолжаем следить за ситуацией.