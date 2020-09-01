В Чувашии 100% младшеклассников обеспечены бесплатным горячим питанием

Винегрет, плов с курицей и свежим помидором, щи, печенье в закрытой упаковке и компот – так сытно в один из дней на прошлой неделе обедали младшеклашки в чебоксарских школах. Каждый день в рационе малышни что-то новенькое – в специально разработанном 12-дневном меню бесплатного горячего питания, которым по поручению Президента с нового учебного года обеспечены все ученики начальных классов в России, в том числе и в Чувашии, даже супы не повторяются. Не у каждой мамы, порой, получается так разнообразно готовить дома. Первые результаты организации бесплатного горячего питания школьников 1-4 классов в республике на днях оценил министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев. Вместе с журналистами и активистами ОНФ он тщательно изучил меню и лично продегустировал блюда в столовой чебоксарской школы №54.

«Приятного аппетита, ребята! Вкусно? Все съедаем?» — поинтересовался министр у обедавших мальчишек и девчонок из 2-го «Д». «Да-а!» — дружно ответили школьники. Второклашки признались, что в школьной столовой им нравится все, но самое любимое у всех без исключения – макароны с котлетой и гороховый суп. «Просят добавки», — подтвердили педагоги.

В том, что школьные блюда не только полезные, но и вкусные Сергей Яковлев убедился сам, попробовав обед младшеклашек. «Вкусный винегрет, щи, замечательный плов. Все очень питательно. Даже я, взрослый человек, настолько насытился, что готов теперь работать целый день», — оценил министр. Такого же мнения остались и журналисты, встав из-за стола: обедом, которым бесплатно кормят в школах, присутствовавшие среди них мамы младшеклассников остались довольны.

Горячие супы, рыба, котлеты и тефтели из мяса, тушеные и свежие овощи, разнообразные гарниры и компоты и никакой «запрещенки» в виде майонеза или «сухомятки» — так выглядят блюда нового 12-дневного меню бесплатного горячего питания. В этом учебном году в рационе младших школьников появились и новые блюда – в меню добавили кнели, фрикадельки и печенье. Для демонстрации обедов в школьной столовой даже пришлось сдвинуть столы – изобильными рядами на них расположились тарелки с салатами, первым и вторым. В один день, например, у учеников на обед борщ, гречка с тефтелями и салат из свежей капусты, на другой – рассольник, фрикадельки с картофелем и винегрет. Полноценный обед повара «исхитрились» приготовить за относительно небольшие деньги: меню составлялось из примерной стоимости питания в размере 52,36 рубля на одного ребенка в день.

Как рассказала директор комбината школьного питания №2 Ольга Чернявина, меню бесплатного горячего питания разработано с учетом калорийности, сезона и новых требований СанПиНов. Оно утверждено Роспотребнадзором по Чувашии, а каждый родитель может ознакомиться с ним на сайте школы. «Каждый день ничего не повторяется: разнообразны как холодные закуски, так и основные блюда и напитки. Обеды сбалансированы по белкам, жирам и углеводам и соответствуют возрастным особенностям деток. Все блюда готовятся строго по технологическим картам и с щадящей тепловой обработкой, чтобы сохранить полезность продуктов», — отметили повара.

Продукты питания – местные и свежие. Это одно из требований к школьному питанию. Так, молоко и масло поставляют сельхозпроизводители из Комсомольского района, мясо – из Вурнарского, хлеб – один из хлебозаводов Чебоксар.

Новшество уже оценили родители младшеклассников – расходы на питание в школе все-таки семьи несут немаленькие. Чебоксарке Татьяне Захаровой, например, воспитывающей двух дочек, учениц младших классов, в прошлом учебном году приходилось тратить только на обеды больше двух тысяч рублей в месяц. Сейчас же сэкономленные деньги в семье решили потратить на дополнительные занятия по музыке. «Это существенная помощь семье, — считает и Роза Калентьева, мама второклашки школы №54 Кати. – Если в первом классе за завтрак, обед и полдник мы платили 100 рублей в день, то сейчас – 40. Это, конечно, очень ощутимо и мы благодарны такой поддержке. Когда в городе решался вопрос, что выбрать в качестве бесплатного питания — завтрак или обед, мы выбрали обед. Утром дочка ест мало, а вот полноценный горячий обед однозначно нужен. Очень часто, кстати, она хвалит супы в школе».

Бесплатным горячим питанием сейчас охвачены все ученики 1-4 классов в республике – это 63 207 детей, оно предоставляется во всех школах, где есть начальные классы, отметил министр Сергей Яковлев. Для этого Чувашии на 2020 год из федерального бюджета своевременно были выделены 244 млн рублей, еще 2,5 млн предусмотрели республиканские власти. Как сообщил министр, по поручению Олега Николаева с 4 сентября в школах ведут мониторинг организации бесплатного питания – проверяется соответствие рациона меню и наличие продукции местных производителей. С проверками выходят представители Общероссийского народного фронта, эксперты института образования и, конечно, родители. Если в городах жалоб или каких-то замечаний пока не зафиксировано, то в районах, как отмечают представители ОНФ, бывают случаи однообразия в еде: вместо 12-дневного меню иногда используется 3-4–дневное.

«Сегодня 100% младших школьников республики охвачены бесплатным горячим питанием. Разработано двухнедельное меню с учетом требований СанПина, которое строго выполняется, — подвел итоги министр. – Сегодня, общаясь с детьми, увидели, что ребята довольны – хороший аппетит тому подтверждение».

КСТАТИ Обеспечение младшеклассников Чувашии бесплатным горячим питанием проверила и депутат Госдумы России, секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова. Она посетила корпус «Т» чебоксарской гимназии №5. «Мониторинг сейчас проходит по всей стране во всех школах – неважно, крупная ли это школа, как здесь, или малокомплектная сельская. Мы мониторим оборудование (обновлено ли оно) и меню – из чего состоит рацион, вкусно ли детям или мы работаем «на ведро», — отметила Алена Аршинова, сообщив, что партия заинтересована, чтобы в дальнейшем все классы школы, а не только начальные, питались бесплатно.

Фото Олега Мальцева