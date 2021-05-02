Прокуратура выявила нарушения в организации школьного питания

Продукты… без срока годности

Четверо должностных лиц общеобразовательных учреждений Моргаушского района оштрафованы на три тысячи рублей каждый. Таков результат прокурорской проверки на предмет исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации горячего питания в школах и детсадах этого района. В некоторых из них на участке приготовления холодных блюд отсутствовал прибор для обеззараживания воздуха, в одном из садиков не было контроля за рационом питания воспитанников, имели место нарушения правил хранения разделочного инвентаря, нормативов веса готовых блюд.

Напомним, с нового учебного года ребятишки из начальных классов образовательных учреждений стали питаться бесплатно. А у прокуроров и специалистов контролирующих органов прибавилось хлопот по проверке исполнения законодательства в этой сфере. И не напрасен их труд. В большинстве школ и детсадов республики к питанию учащихся и воспитанников относятся серьезно. Но в некоторых работают «по-старому», что может привести к нехорошим последствиям. Там выявлены нарушения, связанные с несоответствием фактического рациона питания детей утвержденному примерному меню, вскрыты случаи поставки, приема и хранения продуктов без документов, подтверждающих их безопасность и качество, а также нарушения условий хранения.

ДОСЬЕ «СЧ» С начала года по результатам проверок исполнения законодательства при организации питания воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся школ прокуроры выявили 321 нарушение. Внесено 89 представлений, по итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 60 должностных лиц, возбуждено 53 дела об административных правонарушениях, предъявлено 20 исков в суд, принесено 4 протеста на незаконные правовые акты.

К примеру, в детских садах «Радуга», «Аленушка» Мариинско-Посадского района допускались прием и хранение овощей без документов, подтверждающих их качество и конечный срок реализации. В морозильных камерах пищеблоков детских садов «Колокольчик» и «Сказка» Порецкого района на момент проверки мясо хранилось без этикетки, не было информации о наименовании пищевой продукции, дате ее изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о местонахождении предприятия–изготовителя, пищевой ценности.

Имелись факты использования пищевых продуктов, которые по санитарным правилам нельзя применять в питании детей. Так, в Первомайской и Чурачикской школах Цивильского района закупали растительно-творожные продукты с заменителем молочного жира. Позже этот продукт по требованию прокурора района в нереализованном объеме возвращен продавцу. Были случаи хранения продуктов питания с истекшим сроком годности. В одной из школ республики хранилась замороженная колбаса вареная, срок годности которой истек более полутора месяцев назад.

АЛЕКСЕЙ ЛУКШИН,

первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии: «Минобразования Чувашии регулярно принимает участие в выездных проверках, которые проводятся надзорными органами в учебных учреждениях, при этом нередко и само выступает их инициатором. Специалисты ведомства лично осматривают пищеблоки, изучают документацию, консультируют работников столовых, ответственных за организацию горячего питания. Среди самых распространенных нарушений — несоблюдение примерного меню, нарушение условий хранения продуктов питания, недочеты в ведении документации, использование продуктов, которые нельзя применять в питании детей. Как правило, результаты наших проверок мы обобщаем на онлайн-встречах с руководителями органов управления образованием муниципалитетов, чтобы все нарушения были оперативно устранены».

По результатам проверок прокурорами в адрес руководителей перечисленных образовательных организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений закона, в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, что грозит штрафами.

Прокуратура Козловского района вскрыла нарушения законодательства при предоставлении компенсации стоимости питания обучающихся, отнесенных к социально незащищенной категории граждан. На момент проверки задолженность местного бюджета по выплате компенсации стоимости питания перед более чем 100 гражданами составила свыше 200 тысяч рублей, что повлекло нарушение прав граждан этой категории. В их интересах в суд направлено 20 исковых заявлений о взыскании указанной задолженности.

Кроме того, администрация района не выполнила обязательства по оплате за счет средств местного бюджета услуг, оказанных ООО «Посад» по организации горячего питания учащихся Козловской школы № 2. В итоге задолженность перед обществом составила более 180 тысяч рублей, что также не отвечает основным целям государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.

В целях погашения задолженности перед гражданами и ООО «Посад» прокуратура внесла в адрес главы администрации района представление об устранении нарушений. А главе района — председателю Собрания депутатов направлена информация о необходимости внести изменения в бюджет в части увеличения бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, связанных с выплатой компенсации стоимости питания.

Фото из архива редакции

В выездных проверках на предмет организации питания в учебных учреждениях активно участвуют и представители Минобразования республики.