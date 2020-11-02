Каникулы для школьных поваров

Прошли в режиме мастер-классов.

Накормить даже единственного ребенка в семье бывает проблемой. Кто из родителей не слышал от своего чада: «суп — не хочу», «кашу — не буду!» А если надо накормить несколько сотен детей одновременно, у каждого из которых свои предпочтения?

Да и обмен веществ у каждого свой: кто-то пять минут назад едва ковырял вилкой котлету, потому что есть не хотелось, а на уроке ерзает от голода, а кто-то наелся, и его клонит в сон. Нередко дети еще и дома не завтракают по разным причинам. А на голодный желудок какие знания? От школ на законодательном уровне требуется обеспечить всех учеников горячим питанием, причем малышей с 1-го по 4-й классы — бесплатно. Как это сделать, чтобы еда полностью соответствовала требованиям СанПиНа, содержала все необходимые детям нутриенты, и при этом была вкусной?

В республике разработали варианты двухнедельного меню для школьников таким образом, чтобы блюда были разнообразными: дети должны набрать положенные им по возрасту витамины и все, что необходимо для правильного развития. Чтобы не было путаницы ни у родителей, ни у самих поваров, вице-премьер правительства Чувашии — и.о. министра образования и молодежной политики Алла Салаева предложила распечатать меню по дням недели. Не 1-й или 2-й день недели, а в понедельник во всех школах республики готовят блюда, расписанные на понедельник, во вторник — на вторник. И заменять их нельзя, если только это не предусмотрено технологической картой: предположим, не подвезли нужные продукты.

Поэтому, скажем, во вторник во всех школах республики будут готовить суп с фрикадельками, капусту и котлеты. А в среду — гороховый суп, пюре и гуляш. В школах с пятидневкой суббота просто игнорируется, и новая неделя начинается, как и положено, с понедельника. Конечно, учитывается возраст детей, те же котлеты для малышей по 50 граммов, а для старшеклассников — 80-100.

Обычно в каникулы Министерство образования организует повышение квалификации для учителей. Нынешние каникулы стали периодом обучения для руководителей школ, поваров и комбинатов питания. В чебоксарской школе № 59 мастер-классы по приготовлению обедов проводили для работников столовых из Шумерлинского района.

Условия в большой городской школе сильно отличаются от тех, в которых работают сельские учебные заведения, рассчитанные на 100-200 человек. Но при этом дети, когда садятся обедать, не должны эту разницу ощущать: их нужно также накормить вкусной и полезной едой, освоить средства, которые выделяют школе. Многое из того, что рассказывали коллегам специалисты из чебоксарской школы, оказалось полезной информацией. Именно поэтому Алла Салаева, приветствуя прибывших на мастер-классы, сказала: «Мы вначале всех обучим, расскажем, какие требования к вашей работе будут предъявляться, раздадим все необходимые материалы: от меню до технологических карт, и только потом пойдем с проверками в школьные столовые».

Работать, соблюдая все требования СанПиНа, действительно, не очень просто: представители СМИ, наблюдавшие за происходящим, насчитали 14 журналов, которые необходимо ежедневно заполнять. И, как оказалось, это были еще не все документы. Директор школы Ольга Курмаева рассказала, что в этом деле очень много мелочей, которые часто ускользают от внимания работников столовой (но не от бдительного ока проверяющих). Однако после того, как все налажено, проблем с проверяющими инстанциями почти не бывает.

Во время мастер-класса выявилась интересная деталь, касающаяся жалоб на качество школьных обедов. СанПиН запрещает использовать для детского питания уксус, пряности, усилители вкуса. И для городских школьников, приученных к нездоровым перекусам, натуральный вкус еды кажется «бедным». Они плохо едят супы, за исключением горохового. А неизбалованные фаст-фудом сельские дети супы уплетают с удовольствием, а вот каши, особенно гречневую, не жалуют и кисели не пьют. Зато и те, и другие с удовольствием едят сосиски и котлеты, картофельное пюре и макароны, пьют компоты. Рыба, как правило, остается на тарелках и в городских, и в сельских столовых.

Родители часто жалуются, что творожные запеканки бывают редко, но мнение детей расходится с мнением взрослых: пирожки для них вкуснее запеканок. Одна из учительниц честно призналась, что бороться «за чистые тарелки» с городскими школьниками сложно. Доходит до того, что ребятня, не приученная к домашним супам, не желает их даже пробовать в школьной столовой. И классные руководители, случается, стоят над душой подопечных, упрашивая их съесть по ложечке «за маму», «за папу», «за меня, чтобы не болела». С одной стороны, это пищевое насилие, с другой — после того, как дети знакомятся с новой для них едой, они начинают ее есть.

5 ноября Алла Салаева приняла участие в прямой линии, которую устраивала «Единая Россия» на своей площадке. Много вопросов было от родителей, жаловавшихся на плохое качество питания в школах. Все жалобы были приняты к рассмотрению. Один из присутствующих даже заметил, что если столько нареканий поступает, то может быть стоило бы заменить супы на гамбургеры или пиццу? Вот их дети непременно стали бы есть…

Родители школьников признаются, что у них самих не хватает сил готовить дома разносолы: борщ или солянка требуют серьезных временных затрат. Куда проще погреть сосиски и отварить макароны. А один папа даже сообщил, что посоветовал своему сыну-старшекласснику носить с собой маленькую коробочку со специями, чтобы добавлять в школьные диетические супы: уж очень на вкус они пресные. Но тот просто перестал ходить в столовую, и как повлиять на него отец не знает.

Школа, как бы правильно в ней не кормили, не сумеет отладить здоровое питание, если ребенок дома привык перехватывать всухомятку, а супу предпочитать булочку или условный «сникерс». Директора школ предлагали родителям прийти в столовую, самим попробовать блюда, которые готовят детям. Правда, сейчас из-за коронавирусной инфекции сделать это сложнее. Но все-таки диалог между школой и родителями необходим — ожирение детей, сахарный диабет второго типа, гастриты у младших школьников еще два десятка лет назад были исключением, а сейчас они встречаются все чаще. И усилия по оздоровлению детей нужно объединять.

…Что касается мастер-классов, которые проводились в каникулы в столице республики и Новочебоксарске, то более тысячи специалистов со всей республики получили готовый алгоритм действий, чтобы вкусные и полезные горячие обеды для школьников стали реальностью.

Фото tulapressa.ru. Школьники с удовольствием едят знакомые с детства блюда. И если они не приучены к супам или рыбе, то и в школе они есть их не будут. Предпочтения в еде зарождаются в семье.