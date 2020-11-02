Школьный обед по общим стандартам

В школах Чувашии будет введено единое меню — сбалансированное и одобренное Роспотребнадзором. Это решение принято по итогам семинара-практикума «Организация горячего питания в школе», прошедшего в Чебоксарах в дни осенних каникул. Как сообщают в Минобразования Чувашии, участвовали в нем около тысячи человек: директора школ, повара, руководители отделов образования муниципалитетов республики. «Необходимо выложить в свободный доступ все методические рекомендации, чтобы каждый человек, задействованный в организации горячего питания в школах, мог обратиться к ним, найти ответы на возникшие вопросы, — отмечает вице-премьер правительства республики — министр образования Алла Салаева. — Более того, необходимо запланировать выезды в каждый район Чувашии, чтобы на месте посмотреть, какие существуют проблемы по питанию в школах и совместно найти их решение».