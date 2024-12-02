Объект культурного наследия «Дом игуменьи» в Цивильске нуждается в реставрации

Сохранить гребешковые наличники

Здание отличается богатством декора из тесаного кирпича и характерной для домов-палат XVII—XVIII вв. планировкой помещений. Парадные и жилые комнаты (горницы) располагаются наверху, а в подклети — подсобные, хозяйственные помещения. Окна строения декорированы старинными гребешковыми наличниками.

Как отмечают в Государственном центре по охране культурного наследия, в XIX веке были построены деревянные части здания и тамбур, где находятся главный вход и мезонин. По фотографиям 1950–1970 годов видно, что в советское время архитектурное убранство фасадов было частично утрачено, искажены оконные заполнения. В начале ХХI века к восточному фасаду пристроили деревянную резную лестницу, ведущую на второй этаж.

Заявку на разработку проекта реставрации «Дома игуменьи» направил Госцентр по охране культурного наследия.