Наш Герой — Александр Боголюбов

Ветеран изучает биографию прославленного военачальника по записям в метрических книгах

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против нацистской Германии и ее союзников, завершилась полным разгромом врага. И вот сегодня мы идем навстречу великому событию — 80-й годовщине Победы нашего народа. Будущий 2025 год для жителей Чувашии ознаменован и 125-летием со дня рождения легендарного земляка — Героя Советского Союза, генерал-полковника Александра Боголюбова.

Александр Николаевич появился на свет 16 (29) мая 1900 года в Чебоксарах, родители крестили его в Крестовоздвиженской церкви. К сожалению, она была снесена, находилась примерно там, где сегодня причаливают круизные лайнеры.

Отец Боголюбова, Николай Матвеевич — выходец из села Богатырево (ныне Цивильский округ Чувашской Республики). Год его рождения, время переезда в Чебоксары, информация о родителях не были известны. Неясно было, и кто по национальности наш Герой, Александр Николаевич. И.В. Сталин в своих записках писал, что чуваш, а в автобиографии Александр Боголюбов указывал — русский.

Из семьи священнослужителя

Я направился в Чувашский государственный исторический архив. Изучил метрические книги Казанской Духовной Консистории в Гурьевской церкви села Богатырево Ядринского уезда Казанской губернии с 1860-го по 1901 годы. И обнаружил следующее: отец Александра, Николай Матвеев, родился 4 (17) декабря, крещен 5 декабря 1862 года в Гурьевской церкви села Богатырево. Процитирую записи из метрической книги: «Село Богатырево, дьякона Матвея Семенова (Богатырева) и законной жены его Надежды Ивановой в законном браке родился сын: Николай, он 4 (5) декабря 1862 года. Восприемник: из села Богатырево дьякон Иван Романов. Крестил священик Семен Ливатов».

Значит, дед Александра Николаевича — Матвей Семенов — церковный служащий: сначала был дьяконом, затем псаломщиком. По национальности он русский, в то время в церквях в основном служили русские. Обратите еще внимание на то, что Матвея Семенова писали по фамилии Богатырев, а его настоящее имя — Семенов Матвей (Семенович). Другую фамилию он взял, возможно, из-за села, в котором жил.

В молодые годы Николай Матвеевич уехал в город Чебоксары, там же получил специальность, работал помощником механика на пароходе в Чебоксарском речном порту. Женился в 1899 году на девушке из города Чебоксары Надежде Ивановне Ивановой 1882 года рождения. Венчалась пара в Крестовоздвиженской церкви. Николай Матвеевич при бракосочетании взял фамилию Боголюбов. До этого у него фамилии не было, как у абсолютного большинства крестьян в конце ХIХ века. Надежда Ивановна родилась в рабочей многодетной семье, получила начальное образование.

Первенец в семье Николая Матвеевича и Надежды Ивановны — сын Александр. Николай Матвеевич заболел туберкулезом и умер в 42 года, Александру тогда было всего четыре года. Остались младшие братья Иван, Борис и сестренка Мария. Александру как старшему в семье приходилось много работать. Мать, Надежда Ивановна, трудилась на спиртзаводе, подрабатывала стиркой белья и уборкой господских квартир. Надежда Ивановна умерла в 1972 году в возрасте 90 лет. В Музее материнской славы в Чебоксарах хранится письмо генерал-полковника Боголюбова, адресованное Надежде Ивановне, в котором он поздравляет ее с 70-летием. («СЧ» опубликовала это письмо в номере за 9 июля 2024 года. — Прим. ред.). Видно, как Александр Николаевич трепетно и заботливо относится к своей матери…

Также записи в метрических книгах подсказали, что Матвей Семенович (Богатырев), дед Александра Николаевича, родился в 1822 году. После окончания церковно-приходской школы, духовной семинарии он работал в Крестовоздвиженской церкви в городе Чебоксары, затем был направлен в Гурьевскую церковь села Богатырево Ядринского уезда дьяконом. Кстати, построен храм на средства прихожан в 1827 году и назван в честь святителя архиепископа Казанского Гурия.

В каком году Матвей Семенович женился на Надежде Ивановой, пока не выяснил. (Для этого необходимо выехать в столицу Татарстана, в Казанский государственный исторический архив). Но удалось узнать, что он был женат дважды. От Надежды Ивановой родилось двое детей: Мария (1860) и Николай (1862). Надежда Иванова умерла от болезни в 1863 году. Матвей Семенович женился в 42 года на девушке Елене Васильевой. У них родилось семь детей: последний ребенок — в 1879 году, когда отцу было 57 лет. Матвей Семенович умер в 70 лет от старости, похоронен на территории Гурьевской церкви в селе Богатырево.

От телеграфиста до генерал-полковника

В 1916 году Александр Николаевич окончил Чебоксарское высшее начальное училище (сейчас в этом здании располагается Чебоксарское художественное училище), четырехмесячные курсы почтово-телеграфного работника и стал сортировщиком писем. Когда летом 1918 года белочехи и белогвардейцы подняли мятеж, захватили Казань, Боголюбов добровольно вступил в ряды Красной Армии (назначен телеграфистом в штаб второй армии Восточного фронта), в ее составе принимал участие в Гражданской войне.

Александр Николаевич окончил несколько военных учебных заведений. В 1938 году — военную академию Генерального штаба. С начала Великой Отечественной войны полковник Боголюбов занимал должность начальника оперативного отдела штаба Резервного фронта, а в октябре 1941 года был назначен начальником штаба 43-й армии. В августе 1942-го генерал-майор Боголюбов был переведен на должность заместителя начальника оперативного управления Генерального штаба, а в сентябре 1942-го его снова назначили начальником штаба 43-й армии.

В декабре 1942 года Александр Николаевич стал первым заместителем начальника оперативного управления Генерального штаба, после чего он был начальником штаба нескольких фронтов: Северо-Западного (с марта по 11 ноября 1943 года), 1-го Украинского (с 11 ноября 1943 года по 24 апреля 1944-го) и 2-го Белорусского (с 5 мая 1944 года до июня 1945-го).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года генерал-полковник Боголюбов Александр Николаевич удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5544).

В июне 1945 года Александр Николаевич назначен на должность начальника штаба Северной группы войск. С октября 1945 года до августа 1950-го был начальником оперативно-тактического цикла, кафедры и заместителем начальника Военной академии имени М.В. Фрунзе. С марта 1951 года до августа 1953-го — помощником главнокомандующего войсками Дальнего Востока, с сентября 1953 года по октябрь 1955-го — заместителем начальника Главного управления боевой и физической подготовки Сухопутных войск.

В октябре 1955 года генерал-полковник Боголюбов ушел в запас. Александр Николаевич умер 28 февраля 1956 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как живут потомки

Нам удалось побывать в селе Богатырево. Мы встретились с работниками администрации, местными жителями. Они про Александра Боголюбова знают не так уж много. Побывали у дома, где родился отец Александра Николаевича. Сейчас там живут дальние родственники Боголюбова, по крайней мере, так говорят сельчане. Конечно, дом не сохранился, на его месте — другой, хороший. Неподалеку и церковь. Она закрыта на ремонт, жители Богатырево готовятся отмечать ее 200-летие. В селе есть улица Боголюбова, названная в честь Александра Николаевича. Рядом с администрацией находится мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны, но нет отдельной мемориальной плиты или бюста нашего Героя.

Младший сын Александра Николаевича — Сергей Александрович Боголюбов — живет в Москве, ему уже 86 лет. Его сын Александр Сергеевич — кандидат наук, женат на девушке из города Чебоксары.

Старший сын Александра Николаевича умер, его дети живут в Курской области: дочь — в городе Старый Оскол, сын — в городе Рыльске. После нападения ВСУ на Курскую область вся улица в Рыльске, где жили Боголюбовы, разбомблена, нет ни одного уцелевшего дома. Семья успела эвакуироваться в Курск, к родным.

Где быть памятнику

Чувашское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов» не первый год занимается вопросами увековечивания памяти прославленного военачальника. В частности, актив выступил с инициативой об установке в Чебоксарах памятника Александру Боголюбову. В ноябре состоялось заседание комиссии по этому вопросу. Было рассмотрено несколько вариантов. Большинством голосов одобрена территория, прилегающая к торговому центру «Центральный универмаг» — для размещения бюста.

Да, участок находится в центре города. Но он небольшой по площади, располагается между дорогами с интенсивным движением и парковкой. На наш взгляд, здесь будет сложно проводить мероприятия с участием кадетов и юнармейцев. Хотелось бы, чтобы обсуждение вопроса продолжилось. Например, есть предложение установить бюст Александра Боголюбова на аллее Героев, в мемориальном парке «Победа».

Со своей стороны отмечу, что работа по изучению биографии прославленного земляка-военачальника и увековечиванию его памяти будет вестись и дальше. Жители республики должны знать своего Героя.

Василий Михайлович Лаврентьев,

заместитель председателя ЧРО «Российский союз ветеранов»

Как сообщает пресс-служба администрации Чебоксар, на месте установки бюста Героя Советского Союза Александра Боголюбова управление архитектуры и градостроительства рекомендовало разбить сквер с аллеей из 10-15 яблонь и благоустроить прилегающую территорию.