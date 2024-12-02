Защита прав и социальные инициативы

В ходе XXXI сессии седьмого созыва Госсовета Чувашии 24 декабря депутаты рассмотрели 15 вопросов, из них 9 — законопроекты.

Началось заседание с выступления председателя регионального парламента, в котором Леонид Черкесов рассказал о важнейших событиях 2024 года и основных направлениях работы Госсовета.

В ходе работы 31-й сессии депутаты приняли два закона в поддержку семей участников СВО. Отныне органы местного самоуправления смогут выплачивать стипендии Главы Чувашии детям участников специальной военной операции, в том числе погибших в ходе боевых действий.

Также внесены изменения в статью 14 Закона «Об образовании в Чувашской Республике». Поправки в документ расширяют категорию школьников, которые смогут получать двухразовое бесплатное питание. Оно будет предоставляться всем детям добровольцев и военнослужащих-контрактников, вне зависимости от места заключения контракта.

Приняты поправки в Закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике», которые предполагают увеличение количества служащих, осуществляющих работу по организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних.

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Внесены изменения в статьи 1 и 2 Закона «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Чувашской Республики и органами государственной власти Чувашской Республики», которые уточняют наименования городских округов города Новочебоксарска и города Чебоксары.

Также внесены изменения в Закон «О государственной гражданской службе Чувашской Республики». Он предполагает приостановку до 1 января 2026 года предоставления государственным гражданским служащим Чувашской Республики, нуждающимся в улучшении жилищных условий, дополнительной государственной гарантии — права на единовременную субсидию на приобретение жилого помещения.

Приняты поправки в статьи 1 и 14.8 Закона «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями». Они определяют порядок организации мероприятий по обращению с бездомными животными на территории муниципальных округов и городских округов. Закон также установит правила финансирования этих мероприятий за счет республиканского бюджета. Так, будет учитываться расчетная стоимость затрат, включающих в себя в том числе привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для выполнения мероприятий, сбор информации о количестве бездомных животных и работу с обращениями граждан.

Приняты поправки в Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», касающиеся страхования охотничьих инспекторов и обучения охотников.

Приняли также изменения в Закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике». Уточняются случаи, при которых требуется согласование уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей на досрочное прекращение полномочий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашии.

Депутаты рассмотрели вопрос о законодательной инициативе Государственного Совета Чувашской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Так, предлагается исключить необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, которые устанавливают, изменяют или отменяют цены и тарифы на продукцию, товары и услуги. Это касается тех случаев, когда регулирование цен уже предусмотрено федеральными законами.

Также Государственный Совет Чувашской Республики принял постановление о назначении Ирины Александровны Серебряковой мировым судьей Чувашской Республики по судебному участку № 1 Мариинско-Посадского района на трехлетний срок полномочий. Кандидатуру представил председатель Верховного суда Чувашской Республики Анатолий Петров.

Представлен доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике. Государственный Совет Чувашской Республики также утвердил Примерную программу законопроектной работы на первое полугодие 2025 года.

Сессия завершилась Правительственным часом на тему «О предварительных итогах проведения в Чувашской Республике Года семьи».

По информации пресс-службы Госсовета Чувашии