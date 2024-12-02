В Минсельхозе Чувашии прошло совещание по развитию пчеловодства

Пчёл по весне считают

По прогнозам, меда в этом году в республике будет не меньше, чем в прошлом, когда его производство составило 826 тонн. Более 96% сладкого продукта пришлось на личные подсобные хозяйства. Держать пасеку — дело непростое, но их владельцам всегда готовы помочь. В зале, где проходило совещание под председательством вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, яблоку негде было упасть. И это лишь подчеркивало актуальность темы — развитие пчеловодства.

На встречу с вице-премьером приехали более тридцати пчеловодов со всей республики. Пригласили и руководителей Госветслужбы, Управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области, глав муниципальных округов, фермеров.

Самозанятым в этом производстве возмещают 40% от стоимости товаров для пчеловодства, и это ощутимая поддержка. Ветеринарно-санитарные паспорта оформлены на 2535 пасек. Пчеловодам напомнили, что до 1 сентября 2025 года нужно провести и маркировку — сейчас из 34 тысяч пчелосемей пока только 2271 зарегистрирована в федеральной информационной системе «Хорриот» и обзавелась единым куар-кодом на ульях.

Речь зашла и о больном: массовой гибели пчел от пестицидов и агрохимикатов, которыми фермеры обрабатывают поля по соседству, особенно рапсовые. Такие сигналы поступали из Алатырского, Ибресинского, Канашского, Комсомольского, Мариинско-Посадского муниципальных округов. Ветеринарные специалисты оперативно выезжали на места, чтобы взять пробы подмора для лабораторных исследований.

Пасеки терпят убытки. А ведь пчелы не только производят мед, но и обеспечивают опыление сельскохозяйственных культур. «Тема непростая. Нужно доказывать каждый случай. Мы подготовим изменения в правила субсидирования, которые будут снижать коэффициенты господдержки аграриям, работа которых приводит к мору пчел. Вплоть до полного лишения средств из бюджета, — отметил Сергей Артамонов. — Но не думайте, что сразу всех оштрафуем. Задача наша не в этом. Создать возможности, чтобы каждый мог результативно работать и мирно друг с другом жить — вот приоритет». В Минсельхозе Чувашии планируют встречу с фермерами, которые, по словам держателей пасек, не идут на контакт.

В республике есть и успешные примеры взаимодействия аграриев и пчеловодов. «Почему у кого-то получается, а у кого-то нет. Контактируйте, уважайте дело друг друга. Нам нужно максимально научиться учитывать интересы друг друга, тогда всем будет хорошо», — подчеркнул министр.

Куда чаще причиной гибели пчел является не сама обработка полей агрохимикатами, а отсутствие оповещения об этом или формальный подход к информированию — с нарушением сроков и дат. Между тем данное требование четко регламентируется федеральным законодательством. По каждому из таких случаев были вынесены предостережения, а в некоторых округах аграриев даже штрафовали.

У фермеров тоже есть претензии к пчеловодам. К примеру, почему они все равно не изолируют своих пчел — не закрывают летки в ульях или не переносят их в другие локации, если их оповестили о грядущих полевых работах заранее. И даже в суд потом обращаются. В итоге — издержки у всех. На совещании предложено создать республиканский Союз пчеловодов и рабочую группу из специалистов различных профильных ведомств, которая выступит посредником в решении вопросов между владельцами пасек и сельхозпроизводителями.

Пчеловоды инициировали разработку методических рекомендаций на основе практического опыта. А еще посоветовали предусмотреть в программе поддержки самозанятых дополнительные субсидии на покупку тележек-подъемников для перевозки пчел и оборудования для откачки меда. К следующему уточнению бюджета будут подготовлены предложения по приобретению оборудования для комплексного анализа причин мора пчел.

Лето для пчел — напряженное рабочее время. Но и сейчас они переживают достаточно непростой период зимовки. С наступлением весеннего тепла на пасеках пересчитают свои пчелиные ресурсы.