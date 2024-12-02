Кому отдыхать, а кому трудиться

Впереди самые длинные в году праздничные и выходные дни. Большинство жителей республики выйдет на работу 9 января. А у школьников со следующего понедельника начнутся зимние каникулы, образовательные учреждения вновь распахнут двери 13 числа. Между тем важные для людей службы жизнеобеспечения даже в новогодние торжества будут работать. Традиционно на посту сотрудники скорой медицинской помощи, МЧС, МВД. О том, как будут работать остальные организации, читайте в нашем материале.

Если надо к врачу

Как рассказали в Минздраве Чувашии, предстоящая суббота, 28 декабря, для всех подведомственных поликлиник и стационаров, как и для большинства предприятий и организаций, будет рабочим днем. В воскресенье — выходной.

30 декабря, а также со 2 по 4 января, 6 и 8 января поликлиники будут принимать по графику субботы, то есть в первой половине дня, но только тех, кому необходима неотложная помощь — например, если человек простудился, но его состояние не требует вызова скорой. Таких пациентов врачи ждут с 8 утра до обеда. 31 декабря, 1, 5 и 7 января в учреждениях здравоохранения выходные.

Для мам и малышей 30 и 31 декабря, 2, 3, 5, 6 и 8 января продолжит работать по графику молочная кухня. Открыты будут в каникулы и пункты вакцинации, предполагается также дежурство выездных мобильных бригад. С расписанием их работы можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Пенсия к празднику

Пенсионеры Чувашии могут рассчитывать на досрочную пенсию за январь. Как сообщили в отделении Социального фонда России по Чувашии, она будет перечислена на банковские карты не позднее 27 декабря. Выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит с 1 по 8 число каждого месяца, поскольку эти дни в январе будут праздничными. С 9 января доставка пенсий через банки возобновится по стандартному расписанию.

Досрочная выплата затрагивает все существующие виды пенсий: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и прочие. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда России, их также досрочно перечислят на счет, разъяснили в ведомстве. Средства поступят автоматически, не нужно никуда обращаться.

Те, кто получает выплаты на почте, сможет забрать пенсию с 3 января по графику, утвержденному региональным отделением Почты России.

По воскресному графику

Как проинформировали в Минтрансе республики, в новогоднюю ночь подвижной состав Чувашского транспортного управления по основным магистральным маршрутам будет работать до часу ночи 1 января. Это чебоксарские троллейбусы № 1, 4, 18 и автобус № 52. В министерстве напомнили, что ЧТУ заведует еще и автобусными маршрутами № 20к в Новочебоксарске и № 52 в столице республики.

1 и 2 января транспорт будет работать в сокращенном режиме воскресного графика. В рейс выйдут порядка 150 автобусов и троллейбусов. С 3 по 5 января количество городского транспорта увеличат до 164 единиц. А с 6 по 8 января на маршрутах будет курсировать 153 троллейбуса и 20 автобусов.

В длинные выходные возникает масса хлопот у владельцев авто: зарегистрировать и поставить на учет машину, оформить документы, сдать экзамены на права, получить водительское удостоверение. Этими вопросами занимаются регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Чувашии. Они примут граждан 3 и 4 января, с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Для удобства рекомендовано предварительно записаться на портале госуслуг.

Дома и на улице

Не до отдыха и коммунальным службам столицы. Свой график работы установят управляющие компании. Как рассказали в пресс-службе администрации Чебоксар, в праздничные и выходные дни, с 29 декабря по 8 января, во всех организациях, связанных с жизнеобеспечением (электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, связь, предприятия ЖКХ), организуют дежурство руководящего состава. Скользящий график выстроен для аварийных бригад. Перевозчики обеспечат ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов, заверили в администрации.

Аварийно-диспетчерские службы «Жилищной компании» 29, 30, 31 декабря, а также 1, 2, 6, 7, 8 января нацелены работать по 24 часа – с 8 утра и до 8 часов следующего дня. Бесперебойную работу коммунальной системы города круглосуточно станут обеспечивать не менее 17 бригад, 66 человек и 26 единиц техники.

Кстати, даже в новогоднюю ночь подрядные организации «Зеленого города» и «Зеленстроя» намерены посменно поддерживать в столице Чувашии порядок — убирать мусор и по необходимости снег и наледь на Красной площади, в этнокомплексе «Амазония», Дорисс-парке, у торгового центра «Шупашкар» и на других городских площадках.

Глава Чебоксар Владимир Доброхотов поручил «Дорэксу» уделить особое внимание качественной очистке от снега «углов видимости» на заездах и выездах, подходов к «зебрам», мостовых бордюров, тротуаров. Руководителей районных управ просил в праздничные дни следить за графиком работы управляющих компаний, строго контролировать вывоз отходов с контейнерных зон. В администрации также напомнили, что порядок и спокойствие на улицах, в парках и дворах во многом зависит и от культуры поведения самих горожан.