Мост через Малый Цивиль и подходы к нему сданы в эксплуатацию

Вместо крутого подъёма

Официально принят в эксплуатацию реконструированный участок федеральной дороги А-151, включающий мост через реку Малый Цивиль и подходы к нему в Канашском округе.

Как сообщили в Минтрансе Чувашии, работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в районе Шихазан начались еще в 2020 году и включали в себя не только строительство нового моста, но и реконструкцию автодороги протяженностью 3,6 километра. Участок перед въездом в село со сложным рельефом местности и высоким уровнем грунтовых вод был приведен в нормативное состояние.

На крутом склоне было разработано и вывезено более одного миллиона тонн грунта, а для достижения проектных отметок выполнена выемка глубиной до 11 метров. Организована уникальная дренажная система из 126 колодцев, обеспечивающая надежный отвод грунтовых вод — это также способствует долговечности всего объекта.

Учитывая высокий трафик на трассе, очень важным является построенный через дорогу надземный пешеходный переход, оснащенный подъемными платформами для удобства маломобильных граждан.

«Благодаря проведенной реконструкции дорога стала не только комфортной, но и безопасной, соответствуя самым современным стандартам качества», — отметил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Кстати

Автодорога А-151 начинается в Цивильске и соединяет три приволжских региона — Чувашию, Татарстан и Ульяновскую область, связывая их с ключевой для страны железнодорожной станцией Канаш.

Василий Григорьев