Карта «споёт» о народах России

Задумку создать музыкальную карту страны поддержал Президентский фонд культурных инициатив, сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале, напомнив, что идейной основой проекта стала Вышитая карта России.

По словам руководителя региона, торжественная презентация музыкальной палитры нашей необъятной Родины состоится в следующем году, ближе ко Дню республики, когда Чувашия будет отмечать 105-летие со дня образования автономии. «Карта представит уникальное народное звучание всех территорий страны во всем ее этнокультурном и национальном многообразии. Чувашский с?рнай, марийский шун-шушпык, дагестанский баламан, башкирский курай и другие музыкальные инструменты стали частью музыкального искусства», — отметил Олег Николаев. Проект поможет усилить культурные связи, создать единое творческое пространство. Глава Чувашии уверен, что идею поддержат композиторы всех регионов.