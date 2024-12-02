В Чувашии подвели итоги II республиканского фестиваля школьных театров «АСАМ»

Торжественная церемония закрытия прошла вчера на сцене Чувашского академического драматического театра имени К. Иванова. В этом году в творческом марафоне участвовали более 350 школьных театров со всей республики, которые представили самые разные спектакли. Оценивали работу ребят и их наставников профессионалы — режиссеры, актеры и театральные специалисты. Победителей назвали в 14 номинациях, а лучшим спектаклем большой формы стала постановка команды чебоксарской школы № 53 с углубленным изучением отдельных предметов. Юные актеры и их педагоги представили работу о жизни нашего земляка Андрияна Николаева. С успехом юных театралов поздравили Глава Чувашии Олег Николаев и идейный вдохновитель и куратор фестиваля депутат Госдумы России Алла Салаева.