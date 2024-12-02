Завпроизводством проходят обучение

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По поручению Главы республики Олега Николаева на прошлой неделе при участии Минобразования Чувашии стартовал первый обучающий семинар для специалистов, ответственных за организацию школьного питания, который длился в течение нескольких дней. Около 120 заведующих производством ознакомились с современными стандартами и нормативами, а также обменялись опытом с коллегами из соседних муниципалитетов.

«Обучение проходило в формате практических занятий и лекций, что позволило не только получить теоретические знания, но и применить их на практике», — отметил министр образования Дмитрий Захаров.

Опубликовано: 3 декабря 2024 г.


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