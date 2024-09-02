«ЧГУ-Атланта» стартовала на минорной ноте

После активной предсезонной подготовки женский баскетбольный клуб «ЧГУ-Атланта» сыграл в Казани три встречи группового этапа отборочного турнира к Кубку России (III Кубок Д.Я. Берлина). Подопечные Никиты Иванова померились силами с «Чевакатой» (Вологда), «Казаночкой» (Казань) и «Юностью» (Пенза).

Перед сезоном состав «леопардовых» претерпел существенные изменения. Многие прошлогодние лидеры покинули клуб. Однако после полугодичной командировки из «Казаночки» в чебоксарскую команду вернулась опытная Олеся Огурцова. Также в «ЧГУ-Атланту» перешли талантливые и перспективные игроки — Маргарита Галенко, Виктория Коробенко, Александра Шевченко.

Примечательно, что в рамках группового этапа отборочного турнира к Кубку России волею жребия наша команда попала в квартет с двумя коллективами, выступающими в более статусной суперлиге — «Чевакатой» и «Казаночкой». И только «Юность» вместе с «ЧГУ-Атлантой» борется за медали высшей лиги.

К сожалению, подопечные Никиты Иванова не познали вкуса победы в рамках отбора к Кубку России. В поединке против «Чевакаты» наши баскетболистки неудачно провели третью четверть и проиграли встречу 65:93. В матче с «Казаночкой» плотная борьба шла практически до самого конца, но ряд ошибок не позволил «ЧГУ» победить в игре — 61:54 в пользу хозяек паркета. В заключительной битве соперницы чебоксарских баскетболисток с первых минут повели в счете и не упустили преимущество — «Юность» выиграла 78:66.

Следующие матчи «ЧГУ-Атланта» проведет в рамках студенческой лиги РЖД в начале октября.