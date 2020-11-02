Сергей ХУДАЕВ: Детский баскетбол Чувашия развивает самостоятельно

Главный тренер «Чебоксарских ястребов» рассказал о задачах команды, ее резервах и ситуации с коронавирусом.

Большинство российских турниров, проходящих по системе «осень-весна», в этом году завершились досрочно в связи с эпидемиологической ситуацией. В их числе оказался и чемпионат баскетбольной Суперлиги-2, одним из участников которого является команда «Чебоксарские ястребы». Клуб из столицы Чувашии застал досрочное окончание соревнования, находясь на первом месте в турнирной таблице. В набирающем оборот новом сезоне команда Сергея Худаева наверняка постарается повторить предыдущее достижение. Сам Худаев в интервью «Советской Чувашии» рассказал о планах сезона, о влиянии пандемии, о развитии баскетбольной молодежи.

— Сергей Алексеевич, надо понимать, что амбиции команды на этот сезон столь же высоки?

— Задача на сезон — попасть в призеры чемпионата. Система розыгрыша сложная, команды в рамках чемпионата проводят по две игры, одна дома и одна в гостях (ранее было четыре игры. — Прим. ред.). Теперь каждая игра на вес золота, что добавляет ответственности.

— Пандемия много энергии отбирает?

— Команда — и тренерский состав, и игроки — регулярно сдает тесты на ПЦР. Мы заключили договор с кожвенерологическим диспансером. Они перед каждым нашим выездом приезжают к нам, проверяют. На сегодняшний момент ни у кого из нашей команды положительного теста нет. Все переезды в нынешней ситуации очень проблематичны, постоянно надо находиться в маске: неизвестно с кем приходится общаться в аэропорту, в поезде.

— Из-за вспышки коронавируса в своем клубе на кубковый матч в Чебоксары не смогла приехать команда ЦСКА-2, которая входит в систему одного из лидеров европейского баскетбола.

— Конечно, хотелось бы сыграть с дублем ЦСКА, но из-за ситуации в команде армейцы решили сюда не ехать. У ЦСКА помимо основной команды и дубля есть еще и молодежная. Но молодежный состав ЦСКА на фоне команды «Чебоксарские ястребы» очень слаб, и армейцы не хотели получить от нас совсем разгромного поражения.

— Кстати, о молодежи. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов посетовал, что клубы Суперлиги не развивают молодежь. Парируете?

— Во-первых, развивать молодежь должна Российская федерация баскетбола, а не клубы, которые играют в Суперлиге-1 и Суперлиге-2. А федерация должна всячески способствовать тому, чтобы развивалась молодежь. Для этого надо оказывать помощь регионам. Я могу сказать, что Чувашии никакой помощи федерация (Российская федерация баскетбола, РФБ. — Прим. ред.) не оказывает. Чувашская федерация баскетбола, а также Минспорта и администрация города сами несут эту ношу и развивают детско-юношеский баскетбол.

У нас, между прочим, есть программа, мы выиграли грант и часть денег вкладываем в развитие детского баскетбола. Спортивной школе были куплены мячи, спортивная форма, кроссовки. С детьми проводятся мастер-классы. Это одна из программ развития детского баскетбола в Чувашской Республике.

— Пандемия сказывается?

— Конечно, ковид негативно влияет на проведение соревнований, особенно детских. Под вопросом сейчас стоит одна из наших программ, направленных на развитие школьного баскетбола, ее проведение откладывается на январь. А так, в ней участвует порядка пяти тысяч детей по всей республике. Победители каждого из районов среди мальчиков и девочек получают кубки, медали, спортивную форму и баскетбольные мячи. Очень хорошая программа, которая в Чувашской Республике действует на протяжении десяти лет.

— Будут задействованы юные чувашские баскетболисты на всероссийских турнирах?

— В этом году планируем отправить на первенство России детей по трем возрастам — 2004, 2006, 2008 годов рождения. Пока очень много сложностей со сдачей на ковид, с выездами. Не все регионы готовы принять соревнования. А те, которые могут, они, естественно, диктуют свои условия — проживание дорогое, питание. Но и родители: одни готовы отправить детей, другие в свете нынешней ситуации боятся.

— Шансы увидеть команду в одной из более высших лиг пока минимальны?

— Мы разговаривали с администрацией города по этому поводу. Наша задача стояла выйти в Суперлигу-1 по спортивному принципу. В прошлом сезоне по квалификации Суперлиги-2 мы заняли первое место, однако чемпионами не являемся — это и сыграло одну из ключевых ролей. Чемпионат не был доигран, мы не признаны чемпионами. Это и способствовало тому, чтобы команда не играла в Суперлиге-1.

Владимир Нардин,

корреспондент информагентства «Интерфакс» — специально для «СЧ»

Фото пресс-службы «Чебоксарских ястребов». Сергей Худаев личным примером заряжает «Ястребов» на игру.

КСТАТИ

8 ноября «Чебоксарские ястребы» провели очередной матч. В гостях они обыграли майкопскую команду «Динамо-МГТУ» — 71:68 (21:24, 20:10, 19:19, 11:15). После этой игры чебоксарская команда занимала четвертое место в турнирной таблице, набрав 7 очков в четырех играх. Лидируют «Тамбов» и «Барнаул» (по 9 очков), на третьем месте — магнитогорский «Металлург» (8). Они провели по пять матчей.

Из Майкопа «Чебоксарские ястребы» отправились в Ставрополь, на встречу с соперниками из БК «Динамо». Результаты этой игры мы сообщим в следующем выпуске «СЧ».