«Ястребы» сыграли с переменным успехом

Чебоксарцы в рамках Суперлиги-2 принимали на домашнем паркете соперников из Тамбова и Липецка

Подопечные Сергея Худаева в хорошем настроении готовились к предстоящим играм. Ведь в прошлых матчах на выезде были одержаны две победы, «СЧ» уже рассказывала о противостояниях с «Металлургом» и «Челбаскетом». После этих встреч у чебоксарцев было время подготовиться к играм дома. Во время перерыва «ястребы» изучали разноплановые тактические схемы, подтягивали физическую форму. Их ожидали серьезные соперники.

Сначала в гости к «Чебоксарским ястребам» приехали баскетболисты «Тамбова». На протяжении всей встречи была серьезная борьба из разряда «никто не хотел уступать». У «ястребов» в некоторых матчах возникали проблемы с началом игры — команда не могла сразу включиться в борьбу.

На этот раз таких сложностей не было, и в первой половине встречи чебоксарцы практически всегда были впереди, но неуступчивые баскетболисты «Тамбова» далеко их не отпускали. После 20 минут встречи на табло установился равный счет — 38:38. В начале второй половины чебоксарцы также выглядели предпочтительнее и благодаря важным попаданиям опережали соперника. Перелом наступил за несколько минут до конца встречи, когда хозяева перебрали лимит фолов и гости забили много штрафных бросков. «Тамбов» увез победу из Чебоксар со счетом 73:79.

В составе «ястребов» самым результативным игроком команды стал Евгений Богдан, набравший 16 очков. 14 баллов в копилку клуба добавил Павел Кольцов.

Теперь нужно было реабилитироваться. Через несколько дней в домашних стенах «ястребам» противостояла команда «МицуБаскет» из Липецкой области. Чебоксарцы подходили к матчу в статусе фаворитов, но в дебюте встречи «ястребам» пришлось нелегко. Гости не отпускали их далеко вперед, и первая четверть завершилась со счетом 30:26 в пользу хозяев паркета. Но уже во второй десятиминутке «ястребы» буквально «полетели» к своей победе. Хозяева уже к концу первой половины имели серьезный игровой перевес и добились преимущества в 17 очков. Чебоксарцам оставалось сохранить лидерство.

Во второй половине рисунок встречи не изменился. Хозяева контролировали ход игры, забрасывая броски в самый нужный момент. «Чебоксарские ястребы» победили со счетом 102:74.

25 очков в копилку хозяев принес Николай Долматов, по 15 — Дмитрий Лисицкий и Сергей Харитонов.

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На данный момент «Чебоксарские Ястребы» идут на третьем месте в турнирной таблице Суперлиги-2. Следующая игра подопечных Сергея Худаева состоится на выезде 11 декабря против «Нефтехимика» из Тобольска.