«Чебоксарские ястребы» успешно выступили в Челябинской области

Баскетболисты «Чебоксарских ястребов» съездили в гости к двум клубам из Челябинской области.Подопечные Сергея Худаева неровно начали регулярный чемпионат Суперлиги-2. Победы чередовались поражениями. Выезд в Челябинскую область стал серьезной проверкой для «ястребов».

Первым пунктом остановки был славный город металлургов — Магнитогорск. В этом уголке сильны спортивные традиции. Баскетбольный клуб «Металлург» пытался навязать борьбу «ястребам». Первые минуты игры прошли в равной борьбе. Баскетболисты обеих команд обменивались результативными бросками. Но равновесие держалось недолго. Уже к концу первой десятиминутки «ястребы» сделали рывок в счете 0:7 и с преимуществом в 6 очков выиграли стартовый отрезок. В арсенале игроков «Чебоксарских ястребов» есть отличные броски с дальней дистанции, и в начале второй четверти, благодаря важным трехочковым попаданиям, гости ушли далеко вперед.

К концу первой половины встречи «ястребы» выигрывали у хозяев со счетом 27:57. Казалось, что «дело за малым», но спорт не прощает недооценки соперника или отсутствия концентрации в определенный момент игры. К счастью, хозяева в тот вечер ничего не смогли противопоставить «ястребам». К концу третьей четверти разрыв между коллективами достиг 40 очков. Закономерный итог: 66:107 в пользу «Чебоксарских ястребов».

После такой яркой победы команде нужно было подготовиться к встрече с еще одним серьезным клубом «Челбаскет» из Челябинска. К встрече коллективы подходили с равными показателями побед и поражений.

Характерная деталь для матчей «Чебоксарских ястребов» — сложное начало игры. И в этот раз такого сценария избежать не удалось. Первая четверть закончилась со счетом 23:17 в пользу хозяев. К чести чебоксарцев, они не стали откладывать дело в долгий ящик и во второй десятиминутке совершили рывок, не только сравняв счет, но и выйдя вперед. Первая половина игры закончилась со счетом 38:47 в пользу «ястребов».

В третьей четверти шла равная борьба, но несколько дальних попаданий позволили гостям увеличить разрыв в счете до 14 очков. Баскетболисты «Челбаскета» старались догнать чебоксарцев, но «ястребы» забрасывали мяч в кольцо в самые важные моменты встречи и не дали соперникам шанса побороться за победу. Счет 82:92 в пользу «Чебоксарских ястребов» и подопечные Сергея Худаева в хорошем настроении возвратились домой, чтобы после небольшого отдыха начать подготовку к домашней серии матчей.

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После выездной серии «Чебоксарские ястребы» поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Суперлиги-2.