«Ястребы» продолжают побеждать

Подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова провели две встречи с командами из Челябинской области. Сначала в гости к «Чебоксарским ястребам» приехал «Металлург» (Магнитогорск), а следующим соперником стал клуб «Челбаскет» (Челябинск).

«Ястребам» удалось усилиться перед этими играми — в команду пришел опытный Алексей Федорчук. В свою очередь магнитогорский «Металлург» приехал в Чувашию после серии из пяти побед подряд — он не намеревался останавливаться на этой цифре. Ожидалась серьезная битва.

В первой четверти команды шли вровень. В зале болельщики поддерживали своих любимцев. Тем не менее гостям удавалось сдерживать атакующий натиск «ястребов» — в нужный момент они забрасывали важные мячи. Без большого отрыва команды завершили первую десятиминутку.

С начала второй четверти «ястребы», оправдывая свое название, полетели вперед — чебоксарцев было сложно остановить. Атака за атакой завершалась точными попаданиями — соперник сопротивлялся, но до конца отрезка так ничего и не смог сделать. Первая половина закончилась со счетом 45:33.

Обычно в третьей четверти подопечным Сергея Худаева и Алексея Миронова удавалось закрепить успех или оторваться от противника, но на этот раз большой перерыв пошел на пользу гостям. Перезарядив обойму баскетболисты «Металлурга» начали методично догонять «ястребов». Ситуация на паркете накалялась, иногда даже игроки не справлялись с эмоциями, проводя друг с другом «работу над ошибками» на паркете, но вовремя успокаивались. К финальной четверти отрыв чебоксарцев от противника составлял всего два очка. Казалось, что «Металлург» переломил ход игры, но «близок локоток, да не укусишь».

На первых минутах последней четверти команды боролись за инициативу, но решающее слово осталось за «ястребами». «Чебоксарские ястребы» всегда славились своими трехочковыми бросками, — отметил главный тренер команды после игры в интервью корреспонденту «СЧ». — Мы забили и сломили сопротивление соперника, он не смог собраться и дать бой в концовке».

«Чебоксарские ястребы» довели дело до победы со счетом 81:71.

Самым результативным игроком команды стал Константин Кадыков, набравший 22 очка.

«Игра была сложная, нам было принципиально выиграть этот матч, так как победа дает шанс в перспективе попасть в первую пятерку, которая на следующем этапе Суперлиги-2 будет играть между собой в одном городе, — подвел итоги матча с «Металлургом» Сергей Худаев. — Наконец-то команда обрела свою игру».

Следующая встреча с командой «Челбаскет» началась с интересного момента. В зале неправильно работало электронное табло. Тогда инициативу в свои руки взял капитан чебоксарцев Николай Долматов и помог его включить. После этого игра началась.

В начале матча команды поочередно выходили вперед, но к окончанию первой четверти «ястребы», штурмуя укрепления противника, все-таки смогли уйти в отрыв.

В конце второй десятиминутки случился невероятный момент — игрок «ястребов» Тимур Шагимярдянов, словно Майкл Джордан в лучшие времена, забросил мяч в кольцо со своей половины площадки! Такое в баскетболе бывает редко. Зрители в зале, схватившись за головы, были в восторге, да и сам исполнитель броска не сразу поверил своему счастью. В итоге первая половина встречи завершилась со счетом 43:36 в пользу «ястребов».

После перерыва рисунок игры не изменился, гости старались приблизиться к хозяевам паркета, но до определенного момента этого сделать не получалось. Эмоции в матче достигли своего апогея к середине четвертой четверти — челябинцы уже «наступали на пятки» чебоксарцам, но тут «ястребы» стали действовать по тактике «отдай мяч Алексею Федорчуку на дугу и он забьет». И он забросил три дальних броска, которые помогли команде провести относительно легкую концовку встречи. В итоге — счет 89:82 в пользу «Чебоксарских ястребов».

Самым результативным игроком в составе «ястребов» стал Алексей Федорчук с 18 очками, 16 баллов в копилку команды добавил Павел Кольцов.

«Ощущения потрясающие, подряд несколько домашних игр выиграли, — поделился своими эмоциями с корреспондентом «СЧ» игрок «Чебоксарских ястребов» Николай Рогожкин после матча с «Челбаскетом». — Задали хороший темп перед матчами на выезде, у нас впереди «Тамбов». Эту игру нам надо по-любому выигрывать, чтобы закрепиться в турнирной таблице».

Также, несмотря на домашние победы, игрок отметил, что чебоксарцам еще есть над чем работать. «В плане командной игре нужно прибавлять в действиях в защите, на подборе и нужно забирать свои мячи», — сказал Николай Рогожкин.

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Благодаря домашним победам подопечные Сергея Худаева и Алексея Миронова поднялись на третье место в турнирной таблице Суперлиги-2.