От Ивана Грозного до наших дней

Приказом Минкультуры Чувашии утвержден предмет охраны для ансамбля Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах. В документ включены местоположение и градостроительные характеристики, археологический культурный слой в границах территории, рельеф и природный ландшафт, материал отделки и стилистические особенности сооружений. Госцентр по охране культурного наследия напоминает, что Свято-Троицкий мужской монастырь считается одним из самых старинных церковных сооружений города — был построен в 1566 году по указу Ивана Грозного. Первоначальная композиция ансамбля в основном сохранилась до наших дней.