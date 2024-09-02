ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«Отмечу, что с 2001 по 2023 год объем несырьевого неэнергетического экспорта России вырос более чем в четыре раза. Это хороший результат, четыре раза, не какие-то проценты, а четыре раза — с 36 до 148 миллиардов долларов. Это, конечно, далеко не предел для нас, это еще на самом деле не так уж и много. А вот за первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на пять процентов — до 89,8 миллиарда. По некоторым направлениям — например, по поставкам продуктов питания — Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров. Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку».