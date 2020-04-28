Нельзя забегать вперед, но пора подумать и о постепенном выходе из режима ограничений

«Мы все обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться. А сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но все-таки реальный, успех, тем более каждая спасенная жизнь укрепляют нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией».

Этими словами Президент России Владимир Путин в минувший вторник закончил свое обращение к гражданам страны после совещания с руководителями регионов, посвященного противодействию коронавирусной инфекции. Встреча прошла в привычном уже режиме видеоконференции, в ней приняли участие также руководители министерств и ведомств, полпреды Президента в федеральных округах.

А в начале глава государства подвел итог работы, проделанной со 2 апреля, когда был подписан указ, по которому дни до конца месяца были объявлены нерабочими, а главы субъектов федерации получили дополнительные полномочия определять перечень конкретных профилактических мер. Производство аппаратов ИВЛ, тестовых систем, защитных масок и костюмов увеличилось в десятки раз, развернуто 116 тысяч специализированных коек, обеспеченных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции. Тем не менее дефицит по ряду позиций техники, расходных материалов сохраняется. Президент поручил правительству организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство, а Минздраву — вести непрерывный мониторинг обстановки в каждом регионе, потому что обстановка меняется каждый день.

Распространение эпидемии удалось замедлить, но это не должно нас успокаивать, считает Президент. Специалисты говорят, что пик еще не пройден. Поэтому три рабочих дня между майскими праздниками решено объявить нерабочими с сохранением заработной платы. Главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия и должны действовать «выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях». То, что оправданно в одних регионах, в других может лишь навредить.

ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России: «9 Мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдут авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют. Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И, конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем «День Победы», «Катюшу», «Землянку» — песни, которые любим и знаем наизусть. А все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

Но пора подумать и о предстоящем выходе из режима ограничений. Президент поручил в течение недели подготовить рекомендации и критерии поэтапного выхода из этого режима, начиная с 12 мая. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза в каждом регионе. «Надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад», — сказал Владимир Путин.

Эпидемия сильно ударила по экономике страны — несмотря на уже оказанную помощь, с острыми проблемами столкнулись очень многие предприятия. Поэтому в ближайшее время будет разработан новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. «Но это не все. Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», — сказал Президент. Стратегическая задача этого плана — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учетом новой реальности, которая сейчас складывается в мире.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что принятые карантинные меры принесли результат — за месяц темп прироста числа инфицированных снизился в три с половиной раза. Доля людей старше 65 лет среди заболевших — всего 15%, детей — 5%. Гораздо больше удается выявлять людей без симптомов, которые тем не менее заразны и представляют опасность для окружающих.

Но стоит чуть-чуть ослабить дисциплину, как инфекция начинает распространяться с новой силой. В Северной Осетии люди вышли на митинг против режима самоизоляции — и через неделю там фиксируется резкое ухудшение эпидситуации.

В Новосибирской области масштабно отметили праздник неделю назад — и темп прироста количества больных там вырос вдвое…

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране проводятся клинические исследования сразу нескольких противовирусных препаратов, а в 17 клиниках начаты клинические испытания по новому принципу лечения. Он особенно предостерег граждан от поездок на майские праздники к родным и близким: «За последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения, и поэтому крайне важно для сохранения жизни, особенно дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста, все таки обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков».