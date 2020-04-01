Владимир Путин: Пик эпидемии еще не пройден

По поручению Президента регионам предоставят дополнительные полномочия

Вчера Президент России снова обратился к нации в связи с распространением нового коронавируса. Свое обращение Владимир Путин начал с благодарности медикам, которые сейчас держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни.

Свой долг, по словам Президента, в эти дни выполняют и сотрудники других сфер — жизненно важных для страны и общества. Поблагодарил Путин также волонтеров и всех граждан, которые прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией и строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов.

«Нерабочая неделя, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный опыт, так и лучшие практики других стран», — подчеркнул Президент. И обратил внимание — несмотря на то что в целом пока удается оградить от серьезной угрозы людей, пик эпидемии еще не пройден. В связи с чем главой государства был озвучен ряд дальнейших решений. И главное из них — продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, с сохранением за работниками их заработной платы.

Вместе с тем ситуация в разных регионах складывается по-разному. В этой связи главам субъектов федерации будут предоставлены дополнительные полномочия. Владимир Путин поставил им задачу до конца текущей недели определить конкретный набор профилактических мер. То есть регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом Президента России, какие организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.

Как и прежде, продолжат работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, службы жизнеобеспечения. Если возникнет необходимость дополнительных ограничений, регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством.

Президент поручил полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в координационный совет при Правительстве России по борьбе с коронавирусом. Действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы и с санитарно-эпидемиологическими службами.

«Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан, — напомнил глава государства. — Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решения наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения».

Завершая обращение, Президент попросил россиян и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких.

Фото kremlin.ru