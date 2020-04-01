Владимир Путин провел совещание с главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавируса

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Надеюсь, меня все видят и слышат.

Сегодня у нас на связи руководители всех регионов России. Обсудим результаты нашей общей работы, ситуацию в конкретных субъектах Федерации, те задачи, которые нам вместе предстоит решать.

Напомню, 2 апреля подписал указ, по которому дни в период до 30 апреля включительно были объявлены нерабочими, а главы субъектов Федерации получили дополнительные полномочия определять перечень конкретных профилактических мер.

Это позволило обеспечить гибкий подход, не подвергать людей по всей стране без всякого разбора шаблонным ограничениям, а вводить в каждом регионе, муниципалитете именно те меры безопасности, которые реально необходимы, соразмерны ситуации.

Что нам уже удалось сделать.

Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Назову только несколько цифр. Они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции лёгких в начале года выпускалось 60–70 единиц в месяц. В апреле – больше восьмисот. В мае будет 2,5 тысячи. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле.

В России с нуля было развёрнуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции.

Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в 9 раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться.

В январе выпускали в сутки 3000 защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тысяч. К середине мая будет свыше 150 тысяч. Да, по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, всё ещё мало, недостаточно.

Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестёр, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной, так называемой красной зоне, распределяются буквально с колёс.

Даже с учётом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется. Поручаю Правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса.

Далее. Нам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения. Напомню, что регионам была поставлена задача к сегодняшнему дню, к 28 апреля, дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащённых всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции.

Информацию по этому вопросу получаю ежедневно. Знаю, что в целом задача решена в срок. Развёрнуто даже 116 тысяч таких коек. То есть даже больше, чем изначально планировалось. Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто.

Что ещё считаю важным подчеркнуть. С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас благодаря работе учёных, врачей мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем ещё совсем недавно. А значит, у нас есть возможность более чётко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий. Кроме того, и наш собственный, и зарубежный опыт борьбы с эпидемией говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра-послезавтра могут быть недостаточными.

Поэтому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации, постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день.

Повторю: мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор, и, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развёртыванию специализированных коек в регионах. Там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий и к любому сценарию надо быть готовыми.

Обращаюсь и к руководителям регионов. Если у вас план по развёртыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу, доложить и считать её завершённой. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху.

Что ещё принципиально важно сейчас. Наличие специализированных коек – важнейшая задача. Но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, если не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди. Они не получают помощь вовремя, оказываются в больнице уже с тяжёлыми осложнениями.

Повторю, всё должно быть отлажено, все звенья – работать как единый механизм, участковые терапевты и узкие специалисты, приёмные и диагностические отделения, службы скорой помощи.

Знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряжённые дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи. Мы так и сделаем.

Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать: потерпите и подождите. Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь.

Далее. Для того чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер, выделили на них во многом беспрецедентные ресурсы. Решения вырабатывались буквально в считаные часы, ложились в основу законопроектов сразу в ходе рабочих совещаний.

Так же собранно, оперативно должна строиться и работа по их реализации. Руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность.

Обращаю внимание: решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки.

А до тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят, – вопрос с контроля, конечно, сниматься не будет.

И наконец, ключевое, о чём хочу сказать, подводя итоги прошедших недель.

Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своём здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти.

Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остаётся очень сложной. Специалисты, учёные – а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия – говорят о том, что пик ещё не пройден.

Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого.

И в этой связи – о том, что нам вместе ещё предстоит сделать. Скажу отдельно.

От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут. Но чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт.

Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдёт нас стороной, было бы беспечно. Даже опасно.

В этой связи мною приняты следующие решения.

Первое. Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.

Таким образом с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах.

Второе. Главы субъектов Федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги: нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить.

В этой связи – третье. Мы понимаем, что ситуация в регионах складывается по-разному. Кто-то столкнулся с эпидемией раньше, в числе первых. Где-то угроза проявила себя позднее. Вход в режим ограничений, сам набор профилактических мер также разные. Мы обязаны учитывать всю сложность, многомерность этих процессов.

Равно как и то, что когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолён, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряжённой. Угроза не исчезнет везде и сразу. А значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо.

Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять всё то, чего мы такими усилиями добились за последние недели.

В этой связи поручаю Правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза.

Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее. Поэтому и обозначил срок – 5 мая. Чтобы у регионов затем была ещё неделя на подготовку своих действий после 11-го числа. При этом у них, как и прежде, должно сохраняться пространство для манёвра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов.

В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учётом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений.

Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперёд, рискуя откатиться назад.

И наконец, четвёртое. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать. Дать им уверенность в будущем.

Поэтому поручаю Правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Но это не всё. Прошу Правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Надо приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений.

Обращаю внимание, стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире.

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В.Путин: Уважаемые коллеги!

Мы с вами постоянно находимся в контакте. Сегодняшнее обсуждение показало, что в целом движение вперед есть, в нужном направлении, в нужном объеме, в нужном темпе. Как я уже говорил, расслабляться нельзя. Будем работать дальше.

Спасибо вам за ваши идеи, за ваши предложения, которые прозвучали сейчас в ходе нашего обсуждения. Безусловно, всё это будет проработано и учтено в практической работе.

А сейчас хочу обратиться не только к своим коллегам в регионах, к членам Правительства Российской Федерации. Обращаюсь ко всем гражданам России.

Для каждого из нас самое дорогое – это жизнь, здоровье близких, безопасность родителей и детей. Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы.

При этом кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют её. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших – 48 тысяч человек – это всего лишь 0,4 процента жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика.

Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, всё больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких.

Понимаю, как это нелегко: и горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределённости. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: всё, наконец, закончилось, всё позади.

Тем более что за окнами весна, тёплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И конечно, так и нужно сделать.

Но прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться – как бы этого ни хотелось – от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок.

Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно.

Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила – навсегда в наших сердцах.

9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолёты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.

Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдём возможность сказать им самые тёплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о её событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споём «День Победы», «Катюшу», «Землянку» – песни, которые любим и знаем наизусть.

А всё, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведём и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И, прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов.

Уважаемые друзья!

Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их и сравнивать нельзя. И слава Богу! Но надо чётко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей приуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие тяжёлые последствия во всём мире несёт распространение коронавируса, делаем всё возможное, чтобы его остановить.

Основной удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте. Сражаются за всех нас. И их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены.

Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав.

И в этой связи хочу ещё раз сказать о том, что лежит в основе принятых мною решений.

Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны её защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил.

Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она – эта формула – более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определённом смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам.

И ещё об одном – нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас, в России звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень важно.

Но что, в этой связи, предлагается? Предлагается, по сути, идти вперёд, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчёт риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть – мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрёт, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый – за себя.

Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живём в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству.

Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты, действительно, было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счёте она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительная.

Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слёз рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. А старик отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код.

Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет. И сегодня они – главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей.

Вновь повторю: для нас сейчас главное – это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твёрдо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас.

Сохраним, сбережём людей. А всё остальное приложится. Мы всё обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться.

А сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но все-таки реальный успех, тем более каждая спасённая жизнь укрепляют нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией.

Мы заставим её отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надёжные условия для будущего развития.

Спасибо вам всем. Благодарю.