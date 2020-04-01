Владимир Путин предложил ряд новых инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса

Ситуация в связи с распространением эпидемии коронавируса стремительно меняется, и меры поддержки бизнеса приходится постоянно корректировать. Вчера на совещании с членами правительства Президент предложил ряд новых инициатив, которые помогут экономике страны пережить трудные времена с меньшими потерями, а гражданам — сохранить доходы.

«Правительство уже подготовило и реализует ряд мер на этом направлении. Вместе с тем мы договаривались, что по мере развития ситуации будем принимать дополнительные шаги, — сказал Владимир Путин, открывая встречу. — В этой связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей — а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела — следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем».

А затем Президент предложил включить в программу поддержки экономики и бизнеса целый ряд «системных и согласованных со всеми ведомствами» решений.

ПЕРВОЕ. Дополнительно к уже принятым мерам поддержки малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет предоставлена прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач — на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки.

Единственное обязательное условие и требование к компании — сохранение занятости на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. «И если такое требование реально, на деле выполняется, а правительство в состоянии это проконтролировать, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет организации начиная с 18 мая. Соответственно средства за май придут в июне», — сказал Владимир Путин.

ВТОРОЕ. Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Но практика показала, что получить такой кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи Президент считает, что не менее 75 процентов объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков. Кроме того, надо дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед работниками.

ТРЕТЬЕ. Владимир Путин попросил правительство доработать список системообразующих предприятий «на основе внятных, четких, объективных критериев». В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики.

Для этих компаний, составляющих основу экономики страны, глава государства предложил предусмотреть новый специальный кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств, которые необходимы для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Ставка по ним будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. «Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — сказал Путин.

ЧЕТВЕРТОЕ. Доходы регионов сейчас «просели», а нагрузка на них увеличилась, поэтому Президент предложил дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. «Причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих, региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям», считает глава государства.

Кроме того, Владимир Путин попросил членов правительства вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер: «Очевидно, что потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы».

Президент напомнил, что на прошлой неделе рассматривалась ситуация в оборонно­промышленном комплексе и ракетно­космической отрасли, в четверг состоится отдельное совещание по положению дел в строительной индустрии. Намечено обсудить меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей.

С серьезными трудностями сталкивается сектор авиаперевозок. «В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — сказал Президент. А по каждому из базовых, опорных секторов экономики он попросил оперативно проработать и представить конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности.

Фото kremlin.ru:

Обращение за помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, без очередей и спешки, считает Президент.