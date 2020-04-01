ДМИТРИЙ ПЕСКОВ

пресс-секретарь Президента России

«Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живет, и работает. У Путина имеются все виды связи. Из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций. Что касается очных контактов, Президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью. Вы знаете, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели он проводил и очные встречи. Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к Президенту невозможно попасть без соответствующего тестирования. И сам Путин, разумеется, также сдает тесты».

(Из интервью газете «Аргументы и факты»)