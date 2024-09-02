Пищевая промышленность получает господдержку

30% расходов на приобретение оборудования возместят предприятиям пищевой промышленности Чувашии. Субсидии полагаются организациям по переработке молока, мяса, плодоовощной продукции, картофеля, рыбы и масличных культур.

Как сообщили в Минсельхозе, прием заявок на получение возмещения продлится до 2 октября. Организациям и индивидуальным предпринимателям компенсируют 30% затрат на технологическое оборудование, произведенное и приобретенное в предыдущем или текущем году. На это направление предусмотрено 100 млн рублей. Из них 38 млн уже предоставлено десяти организациям по итогам конкурса, проведенного в июне. Благодаря этим средствам работают новые упаковочные машины, клипсаторы, фильтры, волчки, анализатор молока, вальцевый станок. Остальные 62 млн господдержки отправятся получателям по итогам второго конкурсного отбора.

«Возмещение части затрат на покупку оборудования — это республиканская мера субсидирования, предоставляемая благодаря поддержке Главы Чувашии, депутатского корпуса, — сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. — И результаты действия этого механизма заметны — за пять лет производственные мощности переработки молока в регионе выросли на 44,7%, крупы — на 12,3%, мясных полуфабрикатов — на 4,4%».