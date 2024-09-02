Чувашия примет лучшие окружные хоккейные команды

Сегодня в Чебоксарах стартует межрегиональный турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». За награды состязаний в двух дивизионах поборются 12 детских коллективов из Приволжского федерального округа: девять дружин в следж-хоккее и три — в хоккее для незрячих. Чувашию на престижных соревнованиях представят «Атал» и «Юман». Поединки состоятся на льду Регионального центра по хоккею и продлятся до 27 сентября. Также для любителей спорта будет организована прямая трансляция, сообщили в республиканском Минспорта. Состязания пройдут при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО и правительства Чувашии.
Опубликовано: 24 сентября 2024 г.
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