Чувашия примет лучшие окружные хоккейные команды

Сегодня в Чебоксарах стартует межрегиональный турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех». За награды состязаний в двух дивизионах поборются 12 детских коллективов из Приволжского федерального округа: девять дружин в следж-хоккее и три — в хоккее для незрячих. Чувашию на престижных соревнованиях представят «Атал» и «Юман». Поединки состоятся на льду Регионального центра по хоккею и продлятся до 27 сентября. Также для любителей спорта будет организована прямая трансляция, сообщили в республиканском Минспорта. Состязания пройдут при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО и правительства Чувашии.