Неговорящие и обездвиженные смогут играть и учиться

Айтрекер открывает мир

Два года назад жизнь двенадцатилетнего Жени из Чебоксар перевернулась с ног на голову: мальчик попал под колеса автомобиля. С тех пор он обездвижен и, более того, не может общаться со своими родными. «Я думала, что он меня не слышит или не понимает — ведь он лежит без эмоций», — рассказывает Женина мама Лиля.

Но вот в гости к мальчишке нагрянули сотрудники благотворительного фонда имени Ани Чижовой с необычным устройством под названием айтрекер (в переводе с английского — «отслеживатель глаза»). Инновационный прибор определяет направление взгляда человека, и с его помощью даже обездвиженные люди могут работать на компьютере, задействуя лишь глаза. А еще играть в компьютерные игры, учиться и даже общаться с миром посредством Интернета.

Когда Жене дали задание полопать на экране мыльные пузыри (а для этого нужно было задержать на них взгляд), мама только скептически покачала головой. Мальчик же сначала расправился с пузырями, затем нашел на планшете все звезды и быстренько поочередно потушил все огоньки пожара. Провернул все очень мастерски, и Лиля даже не поверила, что все это сделал ее обездвиженный сын. Пришлось сотрудникам фонда настроить айтрекер на маму, чтобы она тоже опробовала прибор в действии.

ИРИНА ЛАПШИНА, руководитель фонда имени Ани Чижовой: «Наша цель — сделать жизнь особенных детей максимально полной. Айтрекер для них — это целый мир, при помощи устройства ребята могут общаться, игры их мотивируют, а обучающие программы развивают».

Айтрекер с технологией управления взглядом появился в фонде имени Ани Чижовой благодаря гранту Минэкономразвития Чувашии в рамках проекта «Стань как Стивен Хокинг!» У гениального ученого, изучавшего черные дыры и написавшего много книг, последние годы жизни работала только одна мышца щеки, он общался и читал лекции как раз с помощью айтрекера. Благодаря появлению устройства в Чебоксарах попробовать свои силы смогли сразу несколько подопечных фонда — обездвиженных или со слабыми руками, но с сохранным интеллектом.

НАША СПРАВКА Как прибор понимает ребенка Небольшой прибор отслеживает направление взгляда на экран: если глаза остановятся на одной точке, программа воспримет это как клик (аналогично клику мышки). Разработка интуитивно понятна, ребенку лишь нужно научиться управлять взглядом — для некоторых и это проблема. При первом использовании айтрекера нужно провести его настройку: ребенок следит за движущейся по экрану фигуркой, а устройство измеряет поле зрение пользователя, оценивает его способность удерживать взгляд. После этого можно перейти к играм. В стандартной программе айтрекера несколько десятков игр. Один блок развивает понимание причинно-следственных связей, второй блок учит взаимодействовать со всеми областями экрана, третий — повышает точность управления взглядом. Есть также игры, обучающие выбору и развивающие умение перемещать объекты по экрану.

Среди тех, кто попробовал айтрекер, и восьмилетний Паша (здесь и далее имена детей и их родителей изменены). Болезнь, спинально-мышечная атрофия, сковала его и не дает двигаться, но интеллект у него сохранен. Мама мальчика, Ангелина, не сомневалась, что сын справится с айтрекером, но она не ожидала, что это произойдет так быстро. Пока специалисты объясняли ему задание — как взглядом «приставить» колеса к машине, паренек быстренько все закончил.

К тому же проявил характер — в следующей игре не стал отправлять ракету в космос, а просто «взорвал» планету. При изучении букв и цифр, как и многие школьники, он уже заскучал… Первое слово, которое испытуемый набрал на виртуальной клавиатуре, конечно же, было «мама» — его даже озвучил синтезированный компьютерный голос. А вот написанное дальше «фффф» (семья мальчишки знает, что это знак недовольства), заставило всех расхохотаться: «Паша держит марку!»

«Я знаю, что он хочет сказать, мы без проблем общаемся при помощи звуков, взгляда, эмоций. Поэтому для нас айтрекер важен не как способ общения, а прежде всего, как

инструмент для обучения», — объясняет Ангелина. Сейчас мальчик осваивает школьную программу при помощи стандартных для людей с ограничениями рамок, позволяющих выбрать вариант ответа из предложенных. Айтрекер же не дает варианты ответов, и ребенку приходится призадуматься, возможность набора текста дарит более прочную связь с учителем. «Оказалось, что это изобретение достаточно доступно людям, постараемся купить его сыну», — говорит мама мальчика.

Устройство действительно не является чем-то запредельным. Оно довольно давно используется в видеоиграх, в магазинах для отслеживания взглядов покупателей, в Москве его уже года три применяют в обучении обездвиженных детей. Но в фонде имени Ани Чижовой такой айтрекер пока один, и в дополнение к нему нужны штатив и монитор, а продвинутым пользователям понадобятся новые, платные программы. Все вместе обходится в кругленькую сумму, которой чаще всего нет у родителей ребят, постоянно нуждающихся в лечении. В фонде надеются в следующем году включить айтрекер в индивидуальную программу реабилитации и абилитации детей (ИПРА). В ней прописано все, в чем нуждается больной ребенок (коляски, обувь, памперсы…) и что предоставляется ему за счет государства. На попечении фонда сегодня тридцать неговорящих детей, которым необходим айтрекер.

Иногда устройство помогает понять, как думает и даже видит ребенок. Интересен случай с семнадцатилетней Катей — у девочки тоннельное зрение, но о том, что ее левый глаз видит довольно хорошо, мама узнала только после использования айтрекера. Теперь в семье будут знать: девочку нужно сажать к телевизору или педагогу левой стороной.

Не так давно в Чебоксарах прошли семинары, организованные фондом и посвященные айтрекеру. На удивление организаторов, вместо тридцати запланированных участников послушать лектора пришли сто двадцать учителей, воспитателей, логопедов, дефектологов, психологов детских садов, из школ, интернатов и даже детских домов. Гостям рассказали, какие возможности дает устройство. Показали видео о полностью не говорящих колясочниках, которые с помощью айтрекера обучаются в колледжах, работают (к примеру, дизайнерами) и самостоятельно управляют домом — открывают-закрывают двери, включают-выключают телевизор… Теперь это море возможностей открывается и перед чувашскими детьми, отмечают в фонде имени Ани Чижовой.

Фото ВКонтакте: Для детей, которые не выходят из дома, айтрекер может стать настоящим окном в мир.