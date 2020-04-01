Солнечные ребята из Чувашии покорили казанскую публику

Команда с безграничными возможностями

Девятиклассник Аркадий Давыдов — паренек, любящий сцену и очень артистичный. Сегодня он любимец публики и звезда КВН, а когда мальчишка был совсем маленький, не было речи даже об инклюзивном детском садике. В те времена и в школу особенные дети попадали с трудом.

Создали студию для своих детей

«Хорошо, что за эти годы изменился мир и поменялось наше законодательство, даже в роддомах новость о рождении особенного ребенка преподносится по-другому», — подмечает мама Аркадия Галина, пускаясь в воспоминания. В те годы, говорит она, их единственным окошком в мир был реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Чебоксарах, именно там юные артисты участвовали в первых постановках под руководством педагога Розы Владимировой. Клубов для особенных детей тогда не было, поэтому чуть позже родилась новая идея: объединившись, найти помещение и оплачивать ребятишкам занятия — по рисованию и лепке, танцам, лечебной физкультуре и любимому сценическому мастерству… Так в 2009 году родилась студия «Солнышко».

В сентябре прошлого года солнечные дети попали в КВН — вместе со здоровыми ребятами из клуба «Четруша» они вышли на сцену в составе команды «Солнцепек», стали играть в официальной лиге Международного союза КВН «Республика» в Татарстане. Одним из самых ярких артистов и стал Аркадий. Такой зажигательный и искренний в своих эмоциях, что порой способен рассмешить зрителя с первых шагов по сцене. Не совсем четкая речь парнишки компенсируется способностью улавливать интонации: чего стоит хотя бы номер, в котором он один в один пародирует объявление диктора железнодорожного вокзала!

«Я ощущаю себя равным остальным»

Чем нравится особенным детям КВН? «Я ощущаю себя равным остальным, чувствую радость и вижу, что то же самое чувствует зал», — говорит Аркадий. А мама мальчика добавляет: КВН для детей — это расширение кругозора, возможность поучиться «стандартному» поведению и получить дополнительные нейронные связи.

Вслед за особенными детьми меняется и зритель, меняются другие кавээнщики. На первом выступлении на играх в Татарстане команду «Солнцепек» приняли настороженно, кто-то даже показывал пальцем, а уже на последней игре, перед объявлением самоизоляции, ребята получили приз зрительских симпатий. Это мероприятие, гала-концерт XXVI фестиваля официальной лиги Международного союза КВН «Республика», проходило в закрытом режиме, и на нем присутствовали только команды и жюри, но внимания инклюзивной команде хватило: зал аплодировал юным артистам стоя. «Мы вас очень любим! И всегда ждем! И гордимся вами!», «Вы покорили наши сердца!», «Ваши детки — просто прелесть, и вся ваша команда!», «Юмор самый настоящий, по-кавээновски тонкий» — это только часть отзывов, полученных командой. Кстати, лестные слова писали и зрители, смотревшие игры через интернет-трансляцию.

По словам руководителя коллектива «Солнцепек» Людмилы Квасниковой, команды КВН из артистов с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с ментальными нарушениями) встречаются достаточно редко, сама она слышала о подобных случаях на Украине, но не в нашей стране. «Мы, что называется, пошли ва-банк», — так говорит она о решении создать команду КВН из солнечных и обычных детей.

Как показало время, это решение оказалось верным. Необычные юмористы могут не все, но они искренни, открыты миру, дисциплинированны, а еще хорошо танцуют, отлично передают свои эмоции мимикой, улыбками, жестами… И уж точно не выходят на сцену ради галочки, а в самом деле украшают номера. Кто, например, как не эти ребята, покажет точно, как люди поют в три часа ночи в караоке-баре? Нередко зал разрывается от смеха, и окончание шутки тонет в гуле зрительского одобрения.

«Обычно дети шарахаются от тех, кто на них не похож, но члены нашей команды только поддерживают солнечных коллег, — говорит Людмила. — Сами особенные дети быстрее устают на репетициях, им нужно чаще повторять роль, но зато они, как никто, заточены на результат, и у них самые целеустремленные родители: достанут любые костюмы и реквизит, приедут на репетицию в любое время дня и ночи…»

…И даже болезнь отступает

Руководитель команды КВН готова подолгу рассказывать о своих особенных подопечных. Про того же Аркадия Давыдова вспоминает историю, как он заболел за два дня до выступления. «Я подвожу команду, мне надо выздороветь», — сокрушался девятиклассник. За оставшиеся дни он и впрямь выздоровел без лекарств, сама собой спала температура… Васю Козлова, продолжает Людмила, поначалу буквально выводили за ручку на сцену, а сегодня он уже себя чувствует на ней комфортно. Незаменимый участник команды — артист с большой буквы — Дима Николаев, пухленький красавчик, отлично двигается и каждый раз просто зажигает на сцене. Это хорошо получается и у другой звездочки команды, Жени Мадянова, который так здорово играет «солнечного зайчика» в одной из постановок.

Дети и их целеустремленные родители доказывают день за днем: возможно все! Недаром сейчас команда вышла на новый уровень: уже во второй раз получен президентский грант на социализацию детей с синдромом Дауна и ОВЗ через инклюзивную детско-юношескую творческую студию «Солнышко». А это опять — новые возможности!

КСТАТИ И танцы пригодятся в КВН Неотъемлемая часть работы инклюзивной студии «Солнышко» — танцы. Руководитель направления, хореограф Николай Черяпин из ДК тракторостроителей, не просто ставит танцевальные номера, но и учит пластике, выражению эмоций. Да и выступления ребят скорее можно назвать целыми танцевальными спектаклями, где каждому надо выучить свои движения, запомнить время выхода на сцену, а если надо — заменить товарища… «Педагог к каждому подберет свой ключик, выберет роль по силам, — говорят о Николае Черяпине родители. — Наши детки очень любят его и ждут занятий, а мы видим, как они «растут».

Фото cap.ru:

Члены команды «Солнцепек» не только шутят и смеются, но и многому учат друг друга.