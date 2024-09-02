В кино под открытым небом

Столица республики впервые присоединится к Всероссийскому фестивалю уличного кино. Как сообщили в Минкультуры Чувашии, 21 сентября кинозал «Сеспель» Чувашского театра юного зрителя проведет показ семи короткометражных фильмов, ежегодно отбираемых в рамках форума из тысячи заявок. На просмотр приглашаются киноманы старше 16 лет. Особенность фестиваля в том, что картины показывают под открытым небом и совершенно бесплатно, а зрители после премьеры выбирают лучшую киноленту с помощью света фонариков. Итоги голосования в разных городах потом подсчитывают, а фильмы-победители получают грант в размере одного миллиона рублей. Уличный показ в «Сеспеле» состоится в 17.00, так что посетителям стоит одеться потеплее — заботливо предупредили в администрации ТЮЗа. Для просмотра установят специальный экран, поставят лавочки, будет работать буфет. А если нагрянет дождь, кино покажут в малом зале. Оба варианта наготове.