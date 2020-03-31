Онлайн-акция #Решаем2020 поможет разобраться в поправках к Конституции

Какие поправки внесены в Конституцию РФ, чем они продиктованы и как они повлияют на жизнь и развитие государства? А также получить любые ответы на вопросы, касающиеся главного документа страны, можно в режиме реального времени на онлайн-семинарах, которые проводит Национальная лига студенческих клубов.

Как рассказали по телефону инициаторы Всероссийской гражданской молодежной акции #Решаем2020, идею «подсказали» многочисленные обращения молодежных объединений в мобильное приложение «НЛСК» с просьбой разъяснить студенчеству страны о предлагаемых поправках в Конституцию РФ. Формат онлайн-общения продиктовала реальная жизнь — ситуация с коронавирусом.

#Решаем2020 стартовала 31 марта, с вебинара для молодежи Москвы. По словам координаторов акции, подключились более 4 000 пользователей. Разговор начался с рассказа о зарождении современной Конституции РФ, истории ее изменений, нынешних предлагаемых поправках и мировой практике внесения поправок в главные документы стран. А затем наступил черед вопросов и ответов. Молодых людей интересовало, почему голосование проводится за или против поправок одним пакетом, почему поправки принимаются так быстро, как сочетается понятие светского государства с понятием «Бог» (последнее предлагается внести в документ), зачем добавлять в Конституцию то, что и так прописано в законах, зачем вносить в нее информацию о наследии предков, Великой Отечественной войне .. Общение продолжалось до тех пор, пока вопросы не иссякли.

Как отмечают в Лиге, такие онлайн-семинары пройдут для каждого федерального округа, такое решение принято из-за разных часовых поясов регионов. В то же время подключиться к семинарам могут жители любого региона. Акция ориентирована на студенческую аудиторию, но стать участниками онлайн-общения могут люди всех возрастов, кому не безразлично ее будущее. Ближайшие вебинары пройдут 2 и 3 апреля для молодежи Центрального и Северо-Западного федеральных округов в 15.00 по московскому времени.

Кстати, с полным пакетом поправок к Конституции РФ можно ознакомиться на специальном сайте конституция2020.рф, которую запустил ЦИК. Там собрана информация не только о предлагаемых поправках, но и представлены видеоролики, новости и комментарии.