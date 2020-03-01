Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву

27 марта врио Главы Чувашии Олег Николаев находился в командировке в Москве. В столице он провел ряд рабочих встреч и совещаний.

В Министерстве промышленности и торговли РФ был обсужден вопрос выделения средств на обновление парка общественного транспорта.

На совещании с участием заместителя министра промышленности и торговли России Гульназ Кадыровой и директора департамента бюджетной политики и финансов Максима Труфанова, говорилось в частности о привлечении дополнительных средств из федерального бюджета на обновление троллейбусного парка в Чебоксарах и Новочебоксарске. На эти цели планируется направить более 1 миллиарда рублей.

По итогам встречи Олег Николаев дал поручение министерству финансов Чувашии в короткие сроки подготовить соответствующие документы.

Напомним, в середине февраля этого года в Москве прошла встреча Олега Николаева с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Тогда была достигнута договоренность о выделении Чувашии 1 миллиарда 172 миллионов рублей на обновление городского электрического транспорта республики.

О ситуации с выплатами страхового возмещения вкладчикам АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО ) шла речь на встрече с руководством государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Итогом этой встречи стала договоренность об информационном взаимодействии в рамках конкурсного производства, в том числе предоставлении сведений о ходе инвентаризации имущества должника и его дальнейшей реализации.

Олег Николаев также обговорил с заместителем генерального директора Агентства страховых выплат Марией Филатовой возможность предоставления заемщикам Чувашкредитпромбанка отсрочек по выплате кредитов в рамках обращения Президента России Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса.

Из истории вопроса. Лицензия на осуществление банковской деятельности АКБ «Чувашкредитпромбанк» (ПАО) была отозвана 7 ноября 2019 года. Решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 г. (резолютивная часть объявлена 20 февраля) акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (публичное акционерное общество) признан банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на ГК «Агентство по страхованию вкладов». Обязательства банка составляют 3 972 047 тыс. рублей, в том числе задолженность по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 2 709 941 тыс. рублей. По состоянию на 17 марта 2020 г. конкурсному управляющему Банком предъявлены требования 679 заявителей на общую сумму 1 008 800 тыс. рублей, которые находятся на рассмотрении. Дата закрытия реестра требований кредиторов Банка – 29 апреля 2020 года.

На встрече с заместителем министра здравоохранения РФ Натальей Хоровой обсуждались вопросы реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение».

Олег Николаев сообщил, что в республике ведется работа над проектом строительства нового пристроя к главному лечебному корпусу Республиканской клинической больницы, на базе которой действует региональный сосудистый центр. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность сосудистого отделения, сократить время на госпитализацию, и в итоге снизить летальность больных, в том числе доставленных по неотложным состояниям.

Кардинальным же решением проблемы высокой смертности от болезней системы кровообращения может стать строительство полноценной многопрофильной клинической больницы на 800 – 1000 койко-мест. По словам Олега Николаева, фактически это станет строительством новой республиканской больницы, на базе которой предлагается возвести сосудистый центр, хирургическое отделение, а также приемное отделение по принципу «Врач – к пациенту», когда больной при поступлении сразу помещается в специальный бокс, а медики сами приходят к нему и проводят необходимые обследования. Решение об этом будет принято в ближайшее время.

Был обсужден также проект программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе планы по строительству новых поликлиник как в Чебоксарах, так и на селе. Олег Николаев проинформировал и об оперативной ситуации по новой коронавирусной инфекции в регионе.

Наталья Хорова высоко оценила усилия республиканских властей, направленные на развитие здравоохранения, и подчеркнула, что к данной отрасли в регионе относятся с должным вниманием.

В Москве врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился также с Аленой Аршиновой, которая 26 марта была назначена исполняющей обязанности секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия».

Врио Главы региона поздравил ее с назначением и пожелал продуктивной работы на благо Чувашской Республики.

«В Чувашии в ближайшие два года намечается длительный политический сезон. В этом году – выборы Главы республики и местных представительных органов – это 3748 депутатов разного уровня. Затем выборы в Госдуму и Госсовет. Площадка политической партии предполагает последовательную, системную работу в интересах избирателей», — сказал он.

«Это большая ответственность, стоят непростые задачи. Сделаю всё возможное для развития партии в республике, для решения проблем жителей, в том числе в связи с непростыми условиями из-за пандемии коронавируса», — заверила Алена Аршинова.

Напомним, 26 марта Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил кандидатуры восьми глав субъектов РФ на должность и.о. секретарей региональных отделений партии Президиум Генерального совета «Единой России».

В этот же день Олег Николаев принял участие во флэшмобе «Спасибо врачам», инициированном партией «Единая Россия.

Цель акции – поддержать медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Спасибо врачам и всем тем, кто находится на передовой в борьбе с эпидемией, которая сегодня активно распространяется. Вместе мы победим!» написал врио Главы Чувашии на своей странице в сети Инстаграм. + фото