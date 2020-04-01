Больницам подарили автомобили

Новенькие автомобили с хэштегом #СпасибоВрачам появились в апреле у больниц Чувашии. Такие же машины вручили медикам волонтерские центры «Единой России» во многих других регионах страны. Наибольшее количество автомобилей получили поликлиники Москвы и Московской области, где обстановка остается самой сложной.

«Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы решили направить часть средств на закупку транспорта для того, чтобы снять эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Отмечается, что машины закуплены за счет сокращения затрат на выборы и управленческих расходов партии.

В Чувашии автомобили медикам передавала и.о. секретаря регионального отделения, депутат Госдумы от республики Алена Аршинова. «Это проверка на прочность, на сплоченность людей. Сегодня как никогда нам нужно по-соседски, по-человечески помогать друг другу», — сказала она, вручая ключи от двух новеньких «Лад» руководителям больницы скорой медицинской помощи и Новочебоксарской городской больницы.

Главврач Новочебоксарской горбольницы Константин Белов рассказал, как будет использоваться подаренный автомобиль: для доставки анализов, перевозки врачей и медикаментов.

«Победить в войне с вирусом можно только сообща», — подвел итог встрече главный врач БСМП Ильдар Абызов.

Фото chuvash.er.ru