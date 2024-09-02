В Чувашии прошел фестиваль культуры и спорта «Не стареют душой ветераны»

Пенсионеры на активной волне

В селе Большой Сундырь Моргаушского округа состоялся фестиваль культуры и спорта «Не стареют душой ветераны».

В празднике приняли участие представители Ядринского, Аликовского, Красночетайского, Цивильского и Мариинско-Посадского округов. Спортивная программа была насыщенной: шашки, плавание, стрельба, бег, дартс и комбинированная эстафета. Участники состязаний показали хорошие результаты. В итоге победителями соревнований стали спортсмены Моргаушского округа, «серебро» досталось Ядринскому округу, «бронзу» поделили красночетайцы и аликовцы.

В рамках культурной программы фестиваля был организован показ документального фильма о Моргаушском округе, отметившем 85-летие. Коллективы художественной самодеятельности (среди них — эстрадный коллектив «Ҫутӑ ӗмӗт» Аликовского округа и народный ансамбль русской песни «Калинка» Ядринского Дома культуры) представили яркие творческие номера. А команда цивилян «зажгла» зрителей танцевальной аэробикой.