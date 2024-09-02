В Чувашии прошел фестиваль культуры и спорта «Не стареют душой ветераны»

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Шашкам все возрасты покорны. Фото spr21.ru

Пенсионеры на активной волне

В селе Большой Сундырь Моргаушского округа состоялся фестиваль культуры и спорта «Не стареют душой ветераны».
В празднике приняли участие представители Ядринского, Аликовского, Красночетайского, Цивильского и Мариинско-Посадского округов. Спортивная программа была насыщенной: шашки, плавание, стрельба, бег, дартс и комбинированная эстафета. Участники состязаний показали хорошие результаты. В итоге победителями соревнований стали спортсмены Моргаушского округа, «серебро» досталось Ядринскому округу, «бронзу» поделили красночетайцы и аликовцы.
В рамках культурной программы фестиваля был организован показ документального фильма о Моргаушском округе, отметившем 85-летие. Коллективы художественной самодеятельности (среди них — эстрадный коллектив «Ҫутӑ ӗмӗт» Аликовского округа и народный ансамбль русской песни «Калинка» Ядринского Дома культуры) представили яркие творческие номера. А команда цивилян «зажгла» зрителей танцевальной аэробикой.

Ветераны спорта достойно выступили на соревнованиях. Фото spr21.ru
Опубликовано: 18 сентября 2024 г.


Читайте также:

«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
В конце февраля в Чебоксарах начнется Фестиваль чувашской музыки
Шестиметровый «Сурпан Пӗрле» побывает по всех районах и городах Чувашии
Фестиваль чувашской музыки снова собрал поклонников национальных мелодий
В «Абрикосовом саду» растят актерские таланты
Молодые журналисты снова собрались на «Волжские встречи»
II Международный фестиваль оперетты откроет постановка «Баядеры» Имре Кальмана
XXVI балетный фестиваль открылся двумя премьерами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.